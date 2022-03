Mission: Impossible – Fallout/ Su Italia 1 il film con Tom Cruise

Mission: Impossible – Fallout, film di Italia 1 diretto da Christopher McQuarrie

Mission: Impossible – Fallout va in onda oggi, domenica 27 marzo, su Italia 1 dalle ore 21:20, dunque in prima serata. Si tratta di una pellicola che appartiene ai generi spionaggio e azione e ha debuttato in ogni cinema del mondo durante l’anno 2018. Il regista di questo film risulta essere Christopher McQuarrie che si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori molto famosi come Tom Cruise, Henry Cavill, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Sean Harris, Angela Bassett, Michelle Monaghan, Alec Baldwin, Vanessa Kirby e Wes Bentley. Le musiche di questo film sono state scritte da Lorne Balfe, mentre la fotografia è stata curata da Rob Hardy.

Mission: Impossible – Fallout, la trama del film: Ethan Hunt deve salvare il mondo

Leggiamo da vicino la trama di Mission: Impossible Fallout. Ethan Hunt ancora una volta è stato incaricato di salvare il mondo. La super-spia famosa per le sue missioni impossibili questa volta ha un altro obiettivo: quello di sgominare una nuova organizzazione terroristica nota con il nome di Apostoli. Questa organizzazione nasce dalle ceneri de Il Sindacato, sistema creato dal criminale Solomon Lane. L’obiettivo di Hunt questa volta è quello di intercettare la vendita di tre nuclei di plutonio, evitando che queste armi cadano nelle mani sbagliate.

Tuttavia, questa missione fallisce, perché durante le operazioni, Ethan decide di salvare la vita all’amico e compagno Luther Stickell, piuttosto che fermare i cattivi. A questo punto, Hunt parte alla ricerca di queste armi pericolosissime, venendo a conoscenza di numerosi personaggi pericolosi.

Alla fine, i nodi verranno a pettine e Ethan Hunt si troverà faccia a faccia con i criminali che vogliono distruggere il mondo e vederlo bruciare. Riuscirà anche questa volta a sventare i piani di tali personaggi malvagi? Forse le cose potrebbero complicarsi prima del previsto, ma Ethan Hunt e la sua squadra non si fermano dinanzi a nulla pur di salvare l’umanità.

