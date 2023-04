Mission: Impossible – Fallout/ Thriller in onda oggi venerdì 31 marzo su Italia 1

Mission: Impossible – Fallout, il film di Italia 1 diretto da Christopher McQuarrie

La pellicola Mission: Impossible – Fallout andrà in onda oggi venerdì 31 marzo in prima serata su Italia 1 a partire dalle ore 21,20. Mission: Impossible – Fallout è un film di genere avventura, spionaggio e thriller diretto dal regista Christopher McQuarrie, che si è occupato anche della sceneggiatura. Con le musiche della colonna sonora composte da Lorne Balfe e il montaggio di Eddie Hamilton, il film ha la durata straordinaria di 147 minuti, ed è stato distribuito in italiano da Paramount Pictures e Twentieth Century Fox.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Alex Marquez in pole position, tris Ducati! GP Argentina

Il film Mission: Impossible – Fallout è il sesto capitolo della saga dedicata all’agente IMF Ethan Hunt, dove ritroviamo Tom Cruise nei panni del protagonista, ma anche Simon Pegg e Ving Rhames sulle tracce dei cattivi. Il trio, che negli ultimi episodi appare sempre insieme, si è già incontrato sul set di Mission Impossible nel corso degli episodi precedenti. Fanno parte del cast principale anche Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Sean Harris e Michelle Monaghan, oltre che i nuovi volti Henry Cavill, Vanessa Kirby ed Angela Bassett.

DIRETTA MOTOGP/ Gp Argentina 2023 video streaming: un altro Márquez in pole position!

Mission: Impossible – Fallout, la trama del film

Ecco la trama del thriller Mission: Impossible – Fallout, che va in onda oggi venerdì 31 marzo in prima serata su Italia 1. Anche se Solomon Lane è stato arrestato da due anni, la sua organizzazione criminale non è stata del tutto sgominata, e i membri della banda si sono riuniti in una nuova organizzazione denominata Gli Apostoli, che sta per acquistare del plutonio da un uomo sconosciuto. Ethan Hunt riceve l’incarico di intercettare la trattativa, bloccando così lo scambio, ma quando si tratta di scegliere tra recuperare il plutonio o salvare la vita al suo amico Luther, Hunt sceglie di salvare Luther. Tuttavia, l’esperto di armi che collaborava con Gli Apostoli viene arrestato e fornisce le informazioni necessarie a Hunt per mettersi sulle tracce dei criminali.

Diretta Formula 1/ Qualifiche: pole position a Verstappen, Ferrari flop! GP Australia

Hunt e il suo supervisore raggiungono quindi Parigi dove, durante una festa, Gli Apostoli sono pronti a vendere il plutonio a un misterioso compratore, grazie all’intervento della Vedova Bianca (Vanessa Kirby). L’uomo misterioso viene coinvolto in una colluttazione, ma quando Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) lo uccide, si capisce che non è lui ad aver comprato il plutonio. A questo punto Hunt, prendendo le sembianze di Lark, si unisce alla Vedova Bianca, mentre Walker riferisce alla CIA che proprio il suo collega potrebbe essere Lark, ma nella realtà le cose stanno diversamente…











© RIPRODUZIONE RISERVATA