Mission Impossible Fallout/ Video, su Canale 5 il film con Tom Cruise (12 maggio)

Pubblicità

Mission Impossible Fallout va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, martedì 12 maggio, a partire dalle ore 21:10. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2018 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la Paramount Pictures la quale si è occupata anche della distribuzione in collaborazione con la Twenty Century Fox. Regia del film è stata affidata a Christopher McQaurrie, il soggetto è stato tratto dalla serie televisiva ideata da Bruce Geller mentre la sceneggiatura è stata sviluppata dallo stesso regista. Gli effetti speciali portano la firma di Neil Corbould, le musiche della colonna sonora sono di Lorne Balfe e la scenografia è stata realizzata da Peter Wenham. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Tom Cruise, Henry Cavill, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Ving Rhames.

Pubblicità

Mission Impossible Fallout, la trama del film

Ecco la trama di Mission Impossible Fallout. L’agente segreto Ethan Hunt viene contattato per poter effettuare una nuova pericolosa missione che lo vedrà occuparsi di un pericoloso gruppo di terroristi co che viene conosciuto in tutto il mondo con il nome di apostoli. Il gruppo è nato dopo la fine del sindacato e soprattutto a quale principale obiettivo quello di influenzare le vicende politiche ed economiche del mondo per poter trarne vantaggio dal punto di vista economico e ideologico. Il famoso agente segreto dovrà quindi cercare di intercettare quelli che sono gli affari criminali del gruppo terroristico che sembra essere interessato ad acquistare tre potenti nuclei di plutonio presso un rivenditore sconosciuto di cui praticamente non si sa nulla.

Pubblicità

La missione ovviamente prevede tantissime difficoltà per l’agente segreto il quale deve fare i conti con un terribile fallimento già che nonostante la collaborazione di sue vecchie conoscenze non riuscirà ad impedire agli apostoli di mettere le mani sui nuclei di plutonio. A questo punto la CIA e gli altri organi competenti dovranno fare in modo che possa essere recuperato il plutonio prima che questi possano essere utilizzati magari per un attentato e di indurre i governi del mondo a soddisfare le più disparate esigenze. Indagini che verranno ancora una volta prese in considerazione dal famoso agente in missione segreta lo porteranno ben presto a Parigi dove gli apostoli sembrano avere un quartier generale E dove stanno sviluppando il loro terrificante progetto. Resterà da capire se anche in quest’occasione L’agente segreto riuscirà a risolvere la sua Missione impossibile e quindi e salvare il mondo da una terribile minaccia.

Video, il trailer di Mission Impossible Fallout





© RIPRODUZIONE RISERVATA