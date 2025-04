Mission: Impossible III, film su Italia 1 diretto da J. J. Abrams

Venerdì 11 aprile, in seconda serata su Italia 1, andrà in onda, alle ore 23:45, MIssion: Impossible III, film d’azione uscito sul grande schermo nel 2006 con la regia di J. J. Abrams, conosciuto soprattutto per aver diretto gli ultimi due capitoli di Star Wars, ovvero Il risveglio della forza e L’ascesa di Skywalker.

THE VOICE SENIOR 2025, FINALE 11 APRILE/ Diretta e vincitore: grande esordio con Monica Bruno

L’interprete principale è Tom Cruise che ha dato il volto all’agente Ethan Hunt, mentre Philip Seymour Hoffman ha interpretato Owen Davian. Altri personaggi sono Luther Stickell, interpretato da Ving Rhames, John Musgrave, interpretato da Billy Crudup. Julia Meade a cui ha dato il volto Michelle Monaghan, Declan Gormley, interpretato da Jonathan Rhys-Meyers.

Phil Knight, chi è il fondatore di Nike e come è diventato ricco/ "Mi alzai prima degli altri e poi..."

La trama del film Mission: Impossible III, scorribanda di sopravvivenza tra Roma e Shanghai

In Mission: Impossible III, l’agente Ethan Hunt lavora ancora per l’Impossible Mission Force, “IMF”, ma non svolge più funzioni operative essendo passato all’addestramento delle reclute. Ethan rivolge le sue attenzioni a Julia Meade, la sua ragazza, ignara del suo vero lavoro. Al momento del fidanzamento Hunt riceve una chiamata dall’ex compagno e amico John Musgrave, che gli chiede di accompagnarlo in una missione per liberare una allieva, Lindsey Farris, catturata durante lo svolgimento di una missione in Germania e che l’IMF deve recuperare.

Monica Bruno, malattia e morte della madre: "Non riuscivo più a cantare"/ Clerici piange a The Voice

Ethan Hunt accetta la proposta e forma una squadra insieme a Luther Stickell, inserendo anche i giovani Zhen Lei e Declan Gormley. Lindsey purtroppo, a causa di una microbomba innestatale sulla testa, muore tra le sue braccia ma riesce a rivelare a Ethan che all’interno dell’IMF è presente una talpa.

Seppure contro la volontà del capo dell’IMF, Ethan Hunt organizza un’ulteriore missione per catturare gli omicidi assassini di Lindsey, che fanno parte di una organizzazione terroristica, e nello stesso tempo di scoprire la talpa. Utilizzando i resti degli hard disk che avevano recuperato in precedenza, la squadra scopre che il capo dei terroristi, Davian, sarà a Roma nella Città del Vaticano.

La missione della squadra permette la cattura del capo dei terroristi, ma successivamente Davian viene liberato durante il trasferimento in carcere, proprio sotto gli occhi di Ethan Hunt. Davian chiama l’agente dicendogli che la fidanzata Julia è stata rapita e che per rivederla deve recuperare per suo conto entro 48 ore la “zampa di lepre”. Hunt riesce a fuggire, con l’aiuto di John Musgrave, dopo essere stato fermato a causa della missione senza permesso e arriva a Shanghai, ruba la “zampa di lepre” che si trovava in un palazzo di massima sicurezza e chiama Davian per organizzare lo scambio con Julia, durante il quale viene però narcotizzato.

Al momento del risveglio si accorge che nel suo cervello si trova una mini carica esplosiva come quella che aveva ucciso Lindsry e scopre che la talpa è proprio John Musgrave. Hunt si libera e mette fuorigioco Musgrave, poi uccide Davian in uno scontro e libera Julia che istruisce sul modo per eliminare la carica esplosiva che ha in testa, con la folgorazione di una scarica elettrica per bloccare il timer ma anche il cuore che dovrà essere poi fatto ripartire con un defibrillatore. Prima di fare questa operazione Julia uccide John Musgrave che era tornato con la “zampa di lepre”.

I