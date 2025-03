Mission: Impossible, film su Italia 1 diretto da Brian De Palma

Venerdì 28 marzo 2025, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:20, il film d’azione e spionaggio dal titolo Mission: Impossible. La pellicola è la prima di una lunga saga di grande successo, girata nel 1996 e diretta dal grande Brian De Palma, regista di capolavori della storia del cinema come Scarface (1983) e The Untouchables – Gli Intoccabili (1987). Le musiche sono di Danny Elfman, collaboratore fisso di Tim Burton. Inoltre due membri degli U2, Larry Mullen e Adam Clayton, hanno registrato una loro versione della canzone portante del film.

L’attore principale di Mission: Impossible è Tom Cruise, uno dei più acclamati divi hollywoodiani che ha partecipato a film di successo come Top Gun, Nato il 4 luglio, Rain Man, Eyes Wide Shut e L’ultimo samurai.

Altro attore di primo piano del film Mission: Impossible è Jon Voight, che ha recitato in altre pellicole come Heat- La sfida, Pearl Harbor, Alì e Animali fantastici e dove trovarli. Nel cast spicca anche Emmanuelle Bèart, che ha recitato in film di vari generi come Il viaggio di Capitan Fracassa, L’inferno e Pranzo di Natale.

La trama del film Mission: Impossible, la prima grande avventura

In Mission: Impossible, Ethan Hunt, agente dell’IMF, partecipa a una missione a Praga per impedire il furto di una lista di agenti sotto copertura, ma il suo team cade in un’imboscata e viene sterminato. Unico sopravvissuto, Hunt scopre che l’operazione era in realtà una trappola per smascherare una talpa interna e che ora tutti i sospetti ricadono su di lui. Inseguito dall’IMF, fugge per dimostrare la propria innocenza.

Alleatosi con Claire, moglie del capo squadra deceduto, e con due ex agenti, Luther e Krieger, Hunt organizza il furto della vera lista dagli archivi della CIA, sperando di attirare la talpa allo scoperto. Dopo il colpo, incontra il trafficante d’armi Max per negoziare, ma viene a sapere che il traditore è Jim Phelps, il suo stesso mentore, che ha inscenato la propria morte per incastrarlo.

Sul treno Londra-Parigi, Hunt smaschera Phelps, trasmettendo le prove a Kittridge, direttore dell’IMF. Dopo un inseguimento ad alta tensione, Hunt sventa la fuga del traditore e viene scagionato. Alla fine, mentre si prepara a lasciare l’IMF, riceve una nuova proposta di missione, lasciando intuire che la sua avventura non è finita.