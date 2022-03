Mission: Impossible, protocollo fantasma/ Su Italia 1 il film con Tom Cruise

Mission: Impossible, protocollo fantasma: film di Italia 1 diretto da Brad Bird

Mission: Impossible, protocollo fantasma va in onda oggi, 20 marzo, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film d’azione e thriller prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2011 da Tom Cruise e diretto da Brad Bird.

Tom Cruise è ancora una volta protagonista nel ruolo di Ethan Hunt. Al suo fianco troviamo Jeremy Renner, Simon Pegg, Paula Patton, Josh Holloway e molti altri ancora. La fotografia è curata da Robert Elswit con montaggio di Paul Hirsch.

Mission: Impossible, protocollo fantasma, la trama del film: la morte e…

Mission: Impossible, protocollo fantasma ha inizio con l’uccisione di Travor Hanaway da parte di Sabine Moreau; quest’ultima viene così a possedere i codici relativi ai lanci nucleari di matrice russa scegliendo di consegnarli ad un criminale di nome Cobalt. Mentre la situazione sembra farsi delicata l’agente Hunt si infiltra da detenuto all’interno di un carcere di Mosca nel tentativo di evadere insieme ad un uomo di nome Bagdan. Quest’ultimo infatti può offrire un numero elevato di informazioni per riuscire a mettersi sulle tracce di Cobalt. Il piano riesce ma mentre i due si recano al Cremlino per ottenere maggiori dettagli si ritrovano in una vera e propria imboscata caratterizzata dall’esplosione di una bomba. Il palazzo viene praticamente distrutto e mentre una parte dei componenti della missione riesce a mettersi in salvo Hunan viene invece catturato come responsabile della parziale distruzione del Cremlino. Grazie alle sue abilità l’agente riesce comunque a fuggire e a mettersi in contatto con un funzionario dell’IMF.

Quest’ultimo mette al corrente Hunt di aver dato inizio al cosiddetto protocollo fantasma indicando all’uomo di continuare a seguire le tracce di Cobalt. Gli uomini del Cremlino raggiungono proprio il funzionario uccidendolo ma Hunt riesce nuovamente a mettersi in salvo una volta ottenute le dovute informazioni. Infatti, dopo aver scoperto la reale identità del criminale, un certo Kurt Hendricks, inizia un vero e proprio inseguimento tra Dubai e Mumbai dove riesce a sventare i piani di Kurt. Una volta arrivato a Dubai si reca presso l’ultimo piano del Bruj Khalifa dove riesce a mettere in scena un vero e proprio tranello ai danni di Moreau. Quest’ultima è infatti convinta di trovarsi sul posto per un incontro con Kurt ma in realtà si tratta di un imboscata da Hunt e i suoi colleghi. La donna cerca in tutti i modi di sfuggire riuscendo a dare comunque i codici dei missi nucleari russi al temuto criminale. Nel frattempo Hunt riesce nuovamente a rintracciare Bogdan che gli fornisce ulteriori dettagli sulla storia di Kurt e sul suo obbiettivo finale, oltre alla prossima destinazione. Arrivato a Mumbai Il criminale infatti stava pianificando una vera e propria guerra missilistica di matrice nucleare tra Russia e Stati Uniti. Hendricks ha infatti pianificato un incontro con uno dei maggiori imprenditori di telecomunicazioni del posto, un certo Beji Nath.

L’obiettivo era quello di mettere le mani su di un satellite russo di origine militare ormai finito in disuso. Una volta giunto a destinazione Hunt, con il supporto dei suoi collaboratori, si mette all’opera per cercare di fermare i piani ostili del malfattore. Nonostante un lungo inseguimento e vari tentativi di colluttazione il criminale riesce ugualmente ad attivare il sistema missilistico militare pronto a colpire proprio nel bel mezzo del territorio statunitense. Al fine di evitare che Hunt riesca a scongiurare il pericolo non solo disattiva ogni forma di sistema per disinnescare l’ordigno ma soprattutto decide di uccidersi lanciandosi nel vuoto con in mano la valigia; al suo interno c’era l’unico meccanismo in grado di fermare il cruento attacco. Ancora una volta l’agente riesce a mettere in mostra le sue qualità; si lancia nel vuoto riuscendo così a prendere possesso proprio della valigia. Una volta recuperato l’oggetto sventa non solo l’esplosione ma soprattutto il rischio di una guerra nucleare tra Stati Uniti e Russia.

