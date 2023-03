Mission impossible – protocollo fantasma/ Trama e cast film su Italia 1 oggi 22 marzo

Mission impossible – protocollo fantasma va in onda oggi Mercoledì 22 marzo in prima serata su Italia 1 alle ore 21:30. Il film di genere azione thriller diretto nel 2011 da Brad Bird e fa parte di una lunga Saga cinematografica il cui soggetto è stato tratto da una serie televisiva scritta da Bruce Geller. Si tratta della prima esperienza per il regista in live action dopo i successi di vari film d’animazione come Ratatouille e Gli Incredibili. La sceneggiatura è stata rivista e adattata da André Nemec e Josh Appelbaum mentre il montaggio è stato eseguito da Paul Hirsch. La pellicola è stata prodotta dalla Paramount Pictures in collaborazione con diverse altre case cinematografiche tra cui la Bad Robot Production e la Skydance Productions, mentre la distribuzione delle sale cinematografiche italiane è stata curata esclusivamente dalla Universal Pictures.

Il cast del quarto capitolo di Ethan Hunt (Tom Cruise)

Nel cast oltre al principale protagonista Tom Cruise per la quarta volta nei panni di Ethan Hunt, e che svolge anche il ruolo di produttore del lungometraggio, ci sono Jeremy Renner, Simon Pegg, Paula Patton, Josh Holloway e Anil Kapoor. Nel 2012 il lungometraggio Mission impossible – protocollo fantasma, titolo originale Mission Impossible – Ghost Protocol ha vinto il Saturn Award come miglior film d’azione.

Mission impossible – protocollo fantasma, la trama del film

Nel film Mission impossible – protocollo fantasma, sono tempi difficili per la spia americana Ethan Hunt che viene catturato e rinchiuso in un carcere. Durante la sua permanenza nella struttura riesce a fare amicizia con un detenuto di nome Bodgan che ha delle informazioni esclusive su uno spietato terrorista conosciuto chiamato Cobalt. Dopo aver ottenuto queste informazioni da agente segreto decide di scappare dal carcere facendosi aiutare da due agenti complici. Il suo piano è quello di introdursi nelle stanze segrete del Cremlino ma sul più bello viene fatto esplodere un ordigno che distrugge la struttura. La situazione diventa più complessa quando il capo attiva il protocollo fantasma: tutti gli agenti non possono godere di alcuna copertura e di supporto tecnico per lasciare il paese Russo.

Inoltre, il governo degli Stati Uniti qualora dovesse essere chiamato in causa da quello russo, negherà la presenza di spie sul territorio. La cosa inquietante è che il protagonista di Mission impossible – protocollo fantasma ha ottenuto delle informazioni e delle prove importantissime secondo le quali ci sarebbe in atto la pianificazione di un determinato attacco nucleare. Per sventare il tutto però potrà soltanto contare sulle proprie capacità e sull’aiuto di alcuni amici ancora rimasti in Russia.











