Mission Impossible protocollo fantasma/ Video, su Italia 1 il film con Tom Cruise

Mission Impossible protocollo fantasma va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, martedì 26 gennaio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana del 2011 prodotto dalla Paramount Pictures in collaborazione con tante altre case cinematografiche per la regia di Brad Bird con soggetto tratto dalla serie tv di Bruce Geller, da Tom Cruise e JJ Abrams mentre la sceneggiatura è frutto del lavoro di André Nemec e Josh Appelbaum. Il montaggio è stato realizzato da Paul Hirsch, la fotografia è curata da Robert Elswit mentre nel cast sono presenti oltre al principale protagonista Tom Cruise anche Jeremy Renner, Simon Pegg, Paula Patton, Josh Holloway e Anil Kapoor.

Mission Impossible protocollo fantasma, la trama del film

Andiamo a leggere la trama di Mission Impossible protocollo fantasma. Un agente segreto mentre si trova in missione nella città di Budapest per mettere le mani su importantissimi file nei quali sono contenuti i codici di lancio nucleari dell’Unione Sovietica, deve fare i conti con una pericolosa assassina di origini francesi di nome Sabine. La donna essendo molto esperta nell’utilizzo delle armi da fuoco e potendo contare sul fattore sorpresa, riesce ad avere la meglio nei confronti dell’agente uccidendolo. La donna così entra in possesso di quel prezioso file che consegna ad un uomo misterioso il cui nome in codice è Cobalt. La vicenda non termina qui in quanto deve occuparsi della situazione che potrebbe diventare drammatica da un momento all’altro, l’agente Ethan Hunt.

Per ottenere informazioni su questo misterioso uomo di nome Cobalt l’agente segreto decide di farsi imprigionare in un carcere di massima sicurezza per incontrare un uomo di nome Bogdan, il quale può dargli tantissime informazioni utili per la missione.

Ethan grazie al supporto di altri agenti segreti riesce a scappare dal carcere insieme allo stesso Bogdan con l’obiettivo di riuscire stavolta a infiltrarsi all’interno del Cremlino per poter entrare in possesso di maggiori informazioni sempre sul conto di quel misterioso personaggio. Purtroppo durante la missione qualcosa va storto e viene fatta esplodere una bomba all’interno del palazzo simbolo del potere politico in Russia. Tutti gli altri agenti riescono a scappare con la sola eccezione di Ethan il quale viene catturato e soprattutto ritenuto responsabile di un omicidio ai danni del massimo leader russo. È del tutto evidente che l’agente segreto è stato incastrato da qualcuno per cui ora devo cercare di lavorare sottotraccia per riuscire a rimettere insieme tutti gli elementi di arrivare alla verità dei fatti sfruttando il segreto protocollo fantasma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA