Mission: Impossible – Rogue Nation, film su Italia 1 diretto da Christopher McQuarrie

Giovedì 1 maggio, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:15, verrà trasmesso il film d’azione Mission: Impossible – Rogue Nation.

Questa pellicola del 2015 rappresenta il quinto capitolo di una delle saghe più longeve e apprezzate del cinema. La regia è affidata a Christopher McQuarrie, sceneggiatore premio Oscar per I soliti sospetti e già collaboratore di Tom Cruise in Jack Reacher.

Come è facile dedurre, l’attore principale è Tom Cruise nel ruolo dell’agente Ethan Hunt, noto per la sua dedizione nell’affrontare scene ad alto rischio. Al suo fianco ritornano Luther Stickell e Benji Dunn, insieme a William Brandt. Tuttavia, la novità pià acclamata nel cast è Rebecca Ferguson, che interpreta l’enigmatica e abile agente dell’MI6 Ilsa Faust.

La trama del film Mission: Impossible – Rogue Nation, spy-story con un gruppo di agenti diventati terroristi

La storia di Mission: Impossible – Rogue Nation inizia in un momento critico per Ethan Hunt e la sua squadra, infatti, l’IMF (Impossible Missions Force) è oggetto di forti pressioni politiche da parte del direttore della CIA, Alan Hunley, scettico riguardo ai metodi dell’agenzia, tanto da ottenerne lo scioglimento.

In questa contesto, Hunt si trova isolato e ricercato, poiché ritenuto un traditore, proprio mentre è l’unico a possedere prove concrete sull’esistenza del Sindacato, un’organizzazione criminale segreta composta da ex agenti creduti morti, operante come una sorta di “anti-IMF” con l’obiettivo di sovvertire l’ordine globale.

Costretto a scappare, Hunt deve radunare i suoi collaboratori più fidati e affidarsi al supporto ambiguo dell’agente britannica Ilsa Faust, le cui reali motivazioni restano nascoste per buona parte del film. La loro missione consiste nel provare l’esistenza del Sindacato, neutralizzare il suo metodico leader, Solomon Lane e impedirne i piani destabilizzanti, il tutto mentre eludono la sorveglianza della CIA e tentano di ripristinare la reputazione dell’IMF.