Mission: Impossible – Rogue Nation/ Su Italia 1 torna Tom Cruise

Mission: Impossible – Rogue Nation, film di Italia 1 diretto da Christopher McQuarrie

Mission: Impossible – Rogue Nation andrà in onda oggi, domenica 3 aprile, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Diretto nel 2015 da Christopher McQuarrie è il quinto capitolo della serie Mission: Impossible e ha per protagonista Tom Cruise, nel ruolo dell’agente della IMF Ethan Hunt. Il regista, McQuarrie, è stato lo sceneggiatore di diversi film del regista Bryan Singer e ha vinto l’Oscar nel 1996 l’Oscar con il film I soliti sospetti per la migliore sceneggiatura.

Sceriffo senza pistola/ Su Rete 4 il film del grande Michael Curtiz

McQuarrie ha girato anche il sesto espisodio della saga di Mission: Impossible. Il soggetto del film è tratto dalla serie tv creata da Bruce Geller, mentre la storia è di Drew Pearce e Christopher McQuarrie, che cura anche la sceneggiatura. I produttori sono J. J. Abrams, Bryan Burk, Tom Cruise, David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger; la fotografia è di Robert Elswit; gli effetti speciali di Elia P. Popov e le musiche di Joe Kraemer.

Un poliziotto alle elementari/ Su Italia 1 il film con Arnold Schwarzenegger

Mission: Impossible – Rogue Nation, la trama del film: una nuova avventura per Ethan Hunt

Il quinto capitolo della saga Mission: Impossible – Rogue Nation vede l’agente Ethan Hunt alle prese con un’altra avventura: dopo aver intercettato una vendita illecita di gas nervino a dei terroristi, l’agente ha l’obiettivo di dimostrare l’esistenza del sindacato, ossia un’attività criminale internazionale ignota alla CIA. Ethan viene però preso in ostaggio proprio dal Sindacato quindi si trova a Londra. Riesce a fuggire con l’aiuto dell’agente dell’MI6 Ilsa Faust, infiltrata nel Sindacato.

Nati con la camicia/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

Nel frattempo Alan Hunley, direttore della CIA, e William Brandt, agente dell’IMF, testimoniano per far sì che l’IMF venga eliminata – infatti si sostiene che l’IMF abbia dei comportamenti e un modus operandi poco efficace – e incorporata nella CIA. Ethan è quindi escluso dall’IMF e cerca di recuperare il suo unico ricordo prima della cattura da parte del Sindacato. Riesce a ricordare solo un uomo biondo con indosso degli occhiali. Dopo un’attenta ricerca sembra si tratti dell’ex agente dell’MI6, Solomon Lane.

Trascorrono sei mesi: Hunt si sposta tra Cuba e Parigi, senza riuscire a trovare il Sindacato, dati gli aiuti inesistenti dalle autorità. Chiede quindi aiuto all’ex collega Benji Dunn per cercare Lane, il potenziale capo del gruppo criminale. Come andrà a finire?

Il video del trailer Mission: Impossible – Rogue Nation













© RIPRODUZIONE RISERVATA