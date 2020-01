MISSION: IMPOSSIBLE ROUGE NATION, ITALIA 1/ Streaming video del film con Tom Cruise

Mission: impossible – Rouge Nation è il quinto capitolo di una saga di grande successo che però ha avuto qualche scivolone indimenticabile. Con questo film si torna a volare con Marianna Cappi che su MyMovies gli regala addirittura tre stellette e mezzo sulle cinque messe a disposizione: “Ethan Hunt non conosce la fatica e la saga con lui. E’ un film in buona forma tra romance e ironia”. Tom Cruise continua ad essere accentratore di sguardi e la regia di Christopher McQuarrie si avvicina al videoclip senza mai però prendersi troppo sul serio e forse anche questo è il segreto del suo successo. Mission: impossible – Rouge Nation è il film che verrà trasmesso da Italia 1 in prima serata, clicca qui per il trailer, e potremmo seguirlo anche in diretta streaming su Mediaset Play cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Regia di Christopher McQuarrie

Mission Impossible: Rogue Nation va in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, mercoledì 29 gennaio, a partire dalle ore 21,20. Si tratta di una pellicola americana realizzata in collaborazione con case cinematografiche cinesi e di Hong Kong per la regia di Christopher McQuarrie, il soggetto è stato scritto da Drew Pearce e lo stesso regista e tratto dalla serie tv ideata da Bruce Geller. La sceneggiatura è stata rivista e sviluppata dal regista, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Robert Elswit mentre nel cast sono presenti Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Alec Baldwin e Sean Harris.

Mission Impossible: Rogue Nation, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Mission Impossible: Rogue Nation. Ethan dopo essere riuscito a sventare la vendita di un gas nervino ad un commando di terroristi pronti ad agire ai danni dell’umanità ha come principale obiettivo della propria missione quello di riuscire a trovare delle importanti informazioni e tracce che possono permettere di mettere a conoscenza il mondo dell’esistenza di un’organizzazione criminale conosciuta fino a quel momento con il nome di Sindacato. Infatti l’esistenza di questa organizzazione criminale al momento non è neppure all’ordine del giorno della CIA e dell’FBI per cui la procedura prevede forti contrasti interni anche perché ci sono alcuni agenti che sono evidentemente collusi con l’organizzazione criminale. Infatti grazie alla soffiata di un agente corrotto alcuni esponenti di questa organizzazione riescono a far catturare lo stesso Etan che suo malgrado si ritrova in una situazione davvero complicata. Tuttavia facendo leva sulle proprie capacità e soprattutto sulla possibilità di utilizzare alcune armi speciali riesce a fuggire senza però avere a disposizione alcuna traccia che possa permettergli di ottenere il riconoscimento ufficiale della stessa organizzazione. Dopo alcuni mesi dalla sua fuga, l’uomo si rende conto di essere costretto a muoversi nell’ombra in quanto ci sono diverse fonti interne alla Cia ma non solo, che remano contro di lui in maniera tale da estrometterlo per sempre ed anzi farlo passare come una sorta di criminale nei confronti del governo degli Stati Uniti d’America. Per uscire da questa situazione e soprattutto dimostrare la sua innocenza e l’esistenza dell’organizzazione criminale l’ex agente dovrà ottenere un importante supporto ad alcuni amici di lunga data che si dimostrano ancora una volta affidabili e nonché punto di riferimento per le sue vicende militari.

Il trailer di Mission Impossible: Rogue Nation





