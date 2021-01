Mission Impossible Rogue Nation/ Video, su Italia 1 il film con Tom Cruise

Mission Impossible Rogue Nation va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 27 gennaio, a partire dalle ore 21:20. La pellicola è stata realizzata nel 2015 con la regia di Christopher McQuairre, il soggetto è tratto in parte dalla serie televisiva di Bruce Geller e in parte dalla storia scritta dallo stesso regista in collaborazione con Drew Pearce. La sceneggiatura è stata rivista e adattata per l’adesione cinematografica dallo stesso regista con il ruolo di direttore della fotografia affidato a Robert Elswit, le musiche della colonna sonora sono state composte Joe Kraemer e nel cast ci sono Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Sean Harris, Alec Baldwin, Ving Rhames e Simon McBurney.

Mission Impossible Rogue Nation, la trama del film

Soffermiamoci un attimo sulla trama di Mission Impossible Rogue Nation. Ethan L’ennesima missione nella parte est d’Europa si ritrova a fare i conti con dei pericolosi terroristi che aveva gente ha cercato in precedenza in Bielorussia è che si stavano occupando della vendita di pericoloso gas nervino. L’obiettivo era quello di far entrare in possesso pericolosa cellula terroristica un potente gas con cui creare disordini in diverse parti del mondo. Dopo questa situazione Ethan si rende conto che deve dimostrare l’esistenza di una forza criminale molto pericolosa e che opera a livello nazionale conosciuta con il nome di Sindacato. Il povero agente segreto si mette dunque sulle tracce e terroristi per scoprire la struttura dell’organizzazione quindi riuscire a dimostrare l’esistenza di questa organizzazione che fino a quel momento era sconosciuta anche alla stessa CIA.

Durante le sue indagini l’agente segreto viene catturato dai criminali a Londra ma riesce a salvarsi mentre veniva sottoposto ad un interrogatorio. Nel frattempo la situazione dal punto di vista politico si faceva sempre più complicata in quanto davanti al Senato Il principale esponente dell’IMF, William Brandt e il direttore della CIA, rilasciano delle testimonianze che hanno quale principale conseguenza quella di comportare la chiusura della IMF portandola ad essere inglobata nella CIA. Durante la cattura a Londra, Ethan perde tutti i propri ricordi e non avendo più alcun riferimento anche in virtù della chiusura dell’IMF, decide di aggrapparsi a un ricordo sbiadito ossia un uomo dai capelli biondi che aveva visto poco prima di essere recuperato. Per Ethan avrà dunque inizio una ennesima missione disperata dalla quale dipenderà il destino del mondo.

