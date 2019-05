Mission Impossible – Rogue Nation/ Video, su Italia 1 il film con Tom Cruise

Mission Impossible – Rogue Nation riempirà la serata di oggi, domenica 26 maggio, su Italia 1. Il film è uscito in tutte le sale nel 2015 e alla regia vi è Cristopher McQuarrie, che ha curato anche la sceneggiatura. Questo regista è noto anche per aver diretto un film cult come I soliti sospetti. Tra gli interpreti principali vi è ovviamente Tom Cruise, attore noto per diverse pellicole, tra cui si possono ricordare Jerry Maguire e Vanilla Sky. Il resto del cast è composto da Rebbeca Ferguson e Ving Rhames: quest’ultimo è sicuramente noto a molti per la sua partecipazione ad un film che è nella storia del cinema, ovvero Pulp Fiction. Un particolare da ricordare è il fatto che a produrre il film è stato non solo Tom Cruise, ma anche J.J Abrams, indimenticato creatore di una serie televisiva come Lost, considerata giustamente un classico della televisione. Ma ora vediamo insieme quella che è la trama di questa pellicola d’azione capace di appassionare anche chi non è amante del genere.

Mission Impossible – Rogue Nation, la trama del film

Andiamo a leggere la trama di Mission Impossible – Rogue Nation. Ethan Hunt, che abbiamo lasciato alla fine della pellicola precedente, è ancora uno degli agenti più importanti dell’IMF. Dopo aver portato a termine una operazione con cui è riuscito ad evitare che un gruppo terrorista venisse in possesso di gas nervino che avrebbe usato per compiere un devastante attentato, Ethan decide di cominciare ad occuparsi di un gruppo criminale, denominato “il sindacato” e che è dedito alla criminalità organizzata a livello internazionale. Questo gruppo è da tempo nei radar della CIA, ma nessuno è mai riuscito ad arrestare qualcuno dei suoi componenti. Il gruppo crinale viene a conoscenza del fatto che Ethan è sulle tracce dei componenti e decide di farlo quindi rapire. Quando sta per essere sottoposto ad un violento interrogatorio, viene però liberato grazie ad una agente dei servizi segreti inglesi che è stata infiltrata nella organizzazione criminale. A questo punto Ethan deve fare i conti con lo scioglimento della sua agenzia, voluta proprio dal capo della CIA. A questo punto Ethan non ha più nessun appoggio e l’idea di incastrare i membri del “sindacato”, sembra ormai irrealizzabile. Inoltre Ethan viene ora considerato come un nemico della sicurezza nazionale e nei mesi successivi si deve nascondere. Tuttavia Ethan continua a cercare delle prove e alla fine sembra essere arrivato ad un punto di svolta, perchè ad un certo punto, anche grazie all’aiuto di un ex collega, riesce a capire chi potrebbe esserci alla testa del gruppo criminale. A questo punto decide di recarsi a Vienna per dare vita allo scontro finale.

