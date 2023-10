Missione russa sulla luna fallita/ Roscosmos ha svelato il problema dello schianto

Molti di noi sono a conoscenza della missione russa sulla luna fallita nella seconda settimana di agosto circa. Le indiscrezioni riguardo ai motivi sono state piuttosto molteplici: a primo acchito, si era pensato ad un problema di propulsori di manovra, che sarebbero stati avviati in modo molto più lungo rispetto a quanto previsto.

Poi ancora – a distanza di qualche settimana – le motivazioni si sarebbero dilagate su una probabile accensione prolungata dei motori agli accelerometri, a causa di un funzionamento anomalo. Finalmente, sulla vicenda si è fatta avanti la diretta interessata: Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, pubblicando le informazioni ufficiali su quanto accaduto.

Missione russa sulla luna fallita: ecco i risultati dello schianto

Roscosmos ha pubblicato i tanto attesi risultati, inerenti alla missione russa sulla luna fallita nel mese di agosto. L’agenzia spaziale russa, ha spiegato esattamente quanto accaduto (lo vedremo a breve), riportando i fatti sia sul suo canale Telegram ufficiale che all’agenzia di stampa TASS.

I motivi sarebbero stati attribuiti a dei problemi tecnici ed incontrollabili. Nella fattispecie, la gestione dei dati inviati ai sensori non sarebbe avvenuta nel modo corretto, e questo malfunzionamento anomalo di bordo, avrebbe mandato in tilt in sistema, provocando il famoso schianto con la superficie.

Roscosmos lo ha comunicato rilasciato quanto segue: “è stato stabilito che Luna-25 molto probabilmente si è schiantato a causa del funzionamento anomalo del sistema di controllo di bordo risultante da un guasto dell’accelerometro nel dispositivo BIUS-L (lo strumento di misurazione della velocità angolare) dopo che comandi con diverse priorità di esecuzione sono entrati in una serie di dati“.

Da quanto si apprende, si tratterebbe dì un problema di dati, la distribuzione dei pacchetti ricevuti dai sensori sarebbe avvenuta in modo causale, senza badare all’importanza e/o alla priorità basata sull’unità di calcolo con valori pari a “0” tenuti in considerazione dagli accelerometri.

Dopo aver svelato il motivo per cui la missione russa sulla luna è fallita, si sarebbe potuto evitare in quanto – previo corretto funzionamento – il sistema avrebbe rivelato la velocità adeguata in base all momento esatto dello spegnimento dei motori.











