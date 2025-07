Mister Felicità è una commedia leggera e divertente diretta e interpretata da Alessandro Siani, qui affiancato da Diego Abatantuono

Mister Felicità, film su Rai 1 diretto da Alessandro Siani

La seconda serata di Rai 1, alle ore 23:15 di martedì 22 luglio 2025, prevede la messa in onda della commedia sentimentale Mister Felicità.

Si tratta film italiano prodotto nel 2017 da Cattleya e Rai Cinema, per la regia di Alessandro Siani, attore e comico che si è occupato anche della sceneggiatura al fianco di Fabio Bonifacci. Le musiche hanno invece la firma di Umberto Scipione, che ha lavorato con Siani in numerose pellicole, a partire da Il principe abusivo (2013) fino a Succede anche nelle migliori famiglie (2024).

Il protagonista è interpretato proprio dallo stesso Alessandro Siani, che in questa occasione si trova a condividere il set con un volto molto amato dello spettacolo italiano, ovvero Diego Abatantuono, recentemente tornato sul grande schermo con Esprimi un desiderio di Volfango De Biasi (2025). Nel cast di Mister Felicità anche: Yari Gallucci, Carla Signoris, Cristina Dell’Anna, Elena Cucci e Pippo Lorusso.

La trama del film Mister Felicità: un fannullone di dà da fare a modo suo prendendo il posto di un mental coach

Mister Felicità racconta la storia di Martino De Simone, un giovane napoletano trapiantato in Svizzera, dove vive con sua sorella Caterina. La sua vita è un inno all’ozio: niente lavoro, nessuna ambizione, solo passatempi improbabili che agli occhi degli altri sembrano una perdita di tempo. Tutto cambia quando Caterina ha un brutto incidente d’auto e non può più lavorare: le spese che si accumulano e Martino si ritrova costretto a dover cercare un impiego, anche perché servono i soldi per far curare la sorella.

Così finisce per sostituirla come addetto alle pulizie nello studio del dottor Gioia, un celebre mental coach. Quando il dottore parte per le vacanze, Martino coglie l’occasione per reinventarsi: si spaccia per il suo assistente e si presenta ai clienti come Mister Felicità. Tra equivoci e intuizioni inaspettate, si ritrova a seguire Arianna, una pattinatrice di talento che ha perso fiducia in sé stessa. Con il suo stile anticonvenzionale, Martino riesce a far breccia nella mente, e forse anche nel cuore, della ragazza. Il ritorno del vero dottor Gioia, però, è imminente, e l’inganno rischia di venire alla luce: riuscirà Martino a cavarsela?