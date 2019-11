Mister Li su Twitter/ Milan, l’ex patron si fa vivo: “Se posso aiutare, sono qui”

L’account è stato aperto a settembre, ma il primo post è appena del 19 novembre: Li Yonghong, l’uomo più misterioso della storia del Milan, ora è su Twitter (@YonghongLi69) ed è tornato a farsi vivo, forse anche più di quanto facesse quando era presidente – una presenza davvero impalpabile ai tempi, per un’avventura finita decisamente male. Yonghong Li infatti, al culmine di una vicenda sempre intricata fin da quando c’era ancora in ballo la trattativa con Silvio Berlusconi, aveva perso il Milan per 32 milioni di euro non rimborsati al fondo Elliott e da qual momento era praticamente sparito. Adesso Mister Li è tornato e vuole dire la sua. Lo fa fin dalla presentazione sul proprio account Twitter: infatti, sotto il suo nome, Yonghong Li si descrive come “tifoso del Milan a vita”. Mister Li poi aggiunge: “Sono tifoso del Milan da sempre e il suo futuro per me oggi è importante come non mai. Sono così triste per come stanno andando le cose adesso. Voglio parlare e ascoltare”, scrive Li in inglese.

MISTER LI: IL MILAN, TRA PASSATO E FUTURO

Un passo in avanti, si potrebbe dire, ricordando che Mister Li di certo non era stato un presidente molto comunicativo per il Milan. In parte, lo spiega lui stesso quando aggiunge: “Non parlo inglese o italiano troppo bene, quindi ho dovuto restare fuori da Twitter fino ad ora. Ma alcuni amici mi stanno aiutando a tradurre. Quindi eccomi qui, con le mie idee sul calcio e in particolare sul Milan. In Cina molti si sono innamorati di un club italiano, perché il calcio italiano è stato il primo a essere trasmesso da noi. E il club italiano più magico e leggendario di tutti è stato il Milan. Quando ho avuto l’opportunità di investire e di dare il mio sostegno finanziario al club rossonero, sono stato così felice di farlo. Non come un investitore in cerca di un profitto rapido, ma come un vero tifoso nella posizione di aiutare il club amato. Avevo piani chiari per il futuro, ma i piani furono smantellati e all’improvviso non ero più il proprietario del mio amato Milan”. Questa la verità di Mister Li, che però non si limita al passato: “Se avrò l’opportunità di aiutare di nuovo, se c’è un modo in cui posso ancora farlo, sicuramente lo farò. Nel frattempo, parliamo insieme”. Una promessa o una minaccia? Battute a parte, vedremo se prossimamente da Twitter emergeranno altre novità…

