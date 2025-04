A Misterbianco, in provincia di Catania, è morta una neonata e quanto accaduto è a dir poco scioccante. La notizia è stata battuta dalle agenzia pochi minuti fa e ripresa fra gli altri da Catania Today. Racconta di una bimba che sarebbe stata lanciata in strada direttamente dal balcone, e l’episodio, gravissimo, sarebbe avvenuto attorno alle ore 13:30 di oggi, mercoledì 30 aprile 2025, in quel di via Marchese, centro storico di Misterbianco. Una volta che la bimba è finita in strada, alcune persone che hanno assistito alla terribile scena sono accorse per soccorrere la stessa. Dopo di che qualcuno ha avvertito i soccorsi, chiamando il 118. Subito è partita la corsa dall’ospedale, e nel giro di pochi minuti i sanitari si sono recati sul posto anche con un’automedica.

La neonata era però in condizioni gravissime dopo il volo dalla finestra e l’impatto con l’asfalto, ed è stata in seguito trasportata in ospedale, dove è deceduta al suo arrivo a causa delle gravissime lesioni subite. Subito dopo l’accaduto, sul luogo della morte è giunta anche un’altra ambulanza che è stata chiamata in quanto il padre della piccola era in stato di choc ed ha iniziato a sentirsi male, avendo quindi bisogno di cure: anche lui è stato portato in ospedale.

MISTERBIANCO, NEONATA UCCISA DALLA MADRE: COSA E’ SUCCESSO

Secondo quanto riferisce Catania Today, sembra che a lanciare la neonata sarebbe stata la madre, che da quanto emerso stava soffrendo di depressione, molto probabilmente la tanto temuta depressione sport partum, una patologia che purtroppo colpisce moltissime madri dopo la nascita di un figlio, e che spinge le stesse donne a compiere dei gesti folli.

Purtroppo non è la prima volta che accadono omicidi di questo tipo, piccole vite strappate a causa della depressione delle madri che avrebbero dovuto prendersi cura delle stesse, ma che arrivano ad essere protagoniste di episodi choc, che solo apparentemente non hanno un perchè. In ogni caso la donna sarebbe già stata fermata dai carabinieri e portata in caserma, dove molto probabilmente sarà attualmente sottoposta ad interrogatorio, anche con l’aiuto di uno psicologo, per meglio comprendere cosa sia accaduto.

MISTERBIANCO, NEONATA UCCISA DALLA MADRE: 40ENNE SOFFRIVA DI PROBLEMI PSICOLOGICI

Nel contempo la casa dove è avvenuto l’omicidio, nonché la via dove sorge la stessa, sono state interdette al pubblico e sul luogo sono intervenuti gli uomini della scientifica per tutti i rilievi del caso. Le indagini stanno anche prendendo in considerazione le testimonianze e i vicini di casa per cercare di meglio ricostruire il quadro in cui è avvenuto l’omicidio, ma come detto sopra, la situazione sembrerebbe essere piuttosto chiara.

Secondo quanto riferito dal sito dell’agenzia di stampa Ansa, la neonata deceduta a Misterbianco aveva sette mesi, mentre la madre ha 40 anni. Pare inoltre che la donna avesse già dei problemi psicologici e che fosse seguita da un amministratore di sostegno. Con la depressione post partum il suo stato psichico già fragile si è evidentemente aggravato, arrivando fino all’omicidio. La coppia ha già un altro figlio, un bimbo di sette anni.