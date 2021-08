MISTERO A CROOKED HOUSE/ Su Rai 3 il film con la regia di Gilles Paquet-Brenner

Ottimo film Mistero a Crooked House, d’altronde facilmente sceneggiabile dalle stupende idee di una scrittrice che è leggenda nel panorama della letteratura gialle d’autore. ‘Mistero a Crooked House’ è stato vietato in America ai minori di 13 anni, un film che non ha portato in bacheca alcun Oscar ma che, grazie soprattutto alla classe della protagonista, perfetta nel suo ruolo, ha il potere di piacere anche a distanza, una pellicola che passerà più volte, siamo pronti a scommettere, sulle frequenze digitali delle televisioni italiane. La regia del cineasta parigino Gilles Paquet-Brenner, fu decisamente all’altezza del mistero che avviluppano le vicende della scrittrice britannica, un regista che a sua volta ha firmato diverse pellicole interessanti, come ‘Walled In – Murata viva’ con Misha Burton o ‘Dark Places – Nei luoghi oscuri (Dark Places)’, quindi un cineasta che ama le vicende claustrofobiche, ossessive, thriller e gialle ma con quell’alone di mistero indispensabile per reggere la sceneggiatura sino all’ultima scena. Proprio in ‘Dark Places – Nei luoghi oscuri (Dark Places)’ il cast fu di grande rilievo con Charlize Theron, Nicholas Hoult, Chloë Grace Moretz e Christina Hendricks.

Mistero a Crooked House, protagonista del film Terence Stamp

Mistero a Crooked House sarà trasmesso stasera oggi, 17 agosto 2021, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Nel 1949, dalla penna magica della regina del giallo, Agatha Christie, scaturì un romanzo dal quale, quattro anni or sono, una produzione inglese di Brillinat Films e Fred Films, adattò per il piccolo schermo un intricata vicenda tipica di quell’Inghilterra tra delitti e investigazioni cerebrotiche: ‘ (Crooked House)’, il libro firmato Christie fu ‘È un problema (Crooked House)’.

In ‘Mistero a Crooked House’ il protagonista assoluto, nei panni dell’ispettore Taverner, è l’inglese Terence Stamp, per lui diverse pellicole di pregio come ‘Operazione Valchiria (Valkyrie)’, ‘Wanted – Scegli il tuo destino (Wanted)’, ‘Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali (Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children)’, una delle pellicole migliori dell’ultimo periodo di Tim Burton alla regia. Al suo fianco, nel ruolo di Lady Edith de Haviland, la meravigliosa Glenn Close, vincitrice per ben tre volte del Golden Globe e tre volte l’Emmy Awards. Nel cast anche Gillian Anderson, enigmatica attrice canadese, protagonista nella saga televisiva ‘X Files’.

Mistero a Crooked House, la trama del film

Leggiamo la trama di Mistero a Crooked House. Sophia Leonides cerca la verità sulla morte del nonno, ricchissimo e scomparso in un contesto assai misterioso. La sua ricerca le porta sulla strada della verità l’investigatore privato Charles Hayward che, immediatamente, in pieno stile Christie, inizia a valutare soprattutto dal punto di vista psicologico una serie di indiziati che avevano a che fare con il ricco magnate d’origine greca.

Tra essi Lady Edith de Haviland, cognata della moglie del defunto, ricca nobildonna dal fare enigmatico, apparentemente spietata, la maggiore indiziata di un caso contorto che non presenta sorprese sino al momento della verità. Essendo sola venne alla tenuta Leonides anni prima per prendersi cura dei nipotini, Philip e Roger, e, da buona figlia dell’alta società inglese, non ha mai sopportato quel cognato mediterraneo, straniero in una terra non abituata ad avere ricchi non originari. In ogni caso non sarà l’unica persona sulla quale si focalizzerà l’ispettore e una ridda di personaggi, dal passato quasi sempre misterioso e nebuloso, pur sempre appartenenti alla ‘noblesse obligé’ saranno al centro delle attenzioni dell’investigatore.

