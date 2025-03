Mita Medici ha tanto da raccontare grazie alle sue innumerevoli esperienze professionali; in molti ricorderanno le sue gesta al Piper, la grande amicizia con Renato Zero e soprattutto i tanti ruoli da attrice come in Un Posto al Sole dove proprio di recente ha fatto ritorno. A prendersi la scena, nel corso dell’intervista di oggi a La Volta Buona, non sono però le tappe professionali; l’attrice ha parlato in larga parte dei suoi amori del passato ma a colpire è stato un singolare racconto choc: “Sono stata rapita”.

Caterina Balivo, curiosa di scoprire l’accaduto, ha incalzato Mita Medici a proposito del rapimento subito diversi anni fa ma che fortunatamente fu una circostanza più ‘rappresentativa’ che violenta. “Erano gli anni delle rivolte studentesche, ad un certo punto si avvicinarono delle persone e mi dissero: ‘Ti rapiamo’. Erano degli studenti in protesta, sembrava un gioco però: invece l’hanno fatto davvero mentre stavo girando il film”.

Mita Medici a La Volta Buona: “Il rapimento? Mi portarono fuori Bologna e mi organizzarono un pranzo meraviglioso…”

Ma perchè Mita Medici è stata rapita? La risposta si ricollega a quanto detto in precedenza e sottolineato dall’attrice nel corso dell’intervista di oggi a La Volta Buona. In quel periodo le proteste e rivolte giovanili erano per diversi aspetti diverse da quelle di oggi; erano gli anni ottanta, dove per far sentire la propria voce venivano compiute anche azioni estreme e condannabili. In quel caso, Mita Medici fu appunto ‘sfruttata’ per destare ulteriore scalpore trattandosi di un personaggio che ai tempi godeva di grande notorietà. In realtà, l’attrice quasi non si rese conto di quanto stava accadendo: “Mi infilarono dentro una macchina, mi portarono poco fuori Bologna a casa di uno di questi ragazzi. Era un posto bellissimo tra le colline, mi organizzarono un pranzo meraviglioso; intanto sotto c’era l’inferno… Poi dopo un po’ mi riportarono a casa”.