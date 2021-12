Mita Medici: “Amore con Franco Califano mai finito”/ “Pippo Baudo mi portò in tv”

Mita Medici è intervenuta ai microfoni di “Dedicato”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Autieri con la presenza in studio di Gigi Marzullo. L’artista ha parlato in primis della sua vocazione professionale, asserendo: “Ero ispirata da un desiderio di vivere tante vite ed ero affascinata dalla recitazione a teatro, mestiere di mio padre. Capivo che si potevano avere esistenze diverse. Sono sempre stata molto libera e responsabile di se stessa. Ero consapevole del fatto che ogni mia azione avesse una reazione. Spero che questo sia un messaggio che arrivi anche ai giovani d’oggi”.

Almeno inizialmente, però, Medici credeva che la sua vera vocazione fosse quella della danza classica, ma “miei non mi hanno mai mandato a lezione, neanche a una basica, anche perché, per via dell’occupazione di mio padre, ci spostavamo sempre di casa”. Successivamente, conobbe e lavorò a teatro con il duo formato da Garinei e Giovannini: “Erano una coppia perfetta. Giovannini era quello più fantasioso, Garinei lo riportava con i piedi per terra”.

MITA MEDICI: “OGNI VOLTA CHE IO E FRANCO CALIFANO CI INCONTRAVAMO ERA FESTA”

Sempre nel corso della diretta di “Dedicato”, Mita Medici ha ricordato che fu Pippo Baudo a volerla a Canzonissima: “Mi era venuto a vedere in incognito a teatro. Mi chiamarono poco tempo dopo dalla Rai, dicendo che stavano cercando una figura come la mia. A quel tempo non sapevo neppure cosa fosse quel programma. Io e Pippo eravamo molto diversi: lui era molto più tradizionalista di me, invece io ero una bomba atomica messa là apposta, in quanto si voleva concedere maggiore spazio ai giovani”.

Quella tra lei e Franco Califano “è stata una grande storia d’amore. Ci siamo innamorati, è stato tutto bellissimo e anche lui mi ha dato l’abbrivio per intraprendere la carriera da cantante, seppur tra il serio e il faceto. Quella con Franco è stata una relazione bella, importante, forse sarebbe dovuta continuare e forse non è mai davvero finita. Ogni volta che ci incontravamo, infatti, era una festa”.



