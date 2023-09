Mita Medici: “Califano? Per riconquistarmi scongiurò mia madre”/ “Panatta mi tradì con Loredana Bertè”

Mita Medici racconta la storia con Califano: “Finì per una stupida bugia”

Mita Medici, cantante e attrice italiana, ha parlato della sua vita privata, nel particolare, delle sue storie d’amore. Ai microfoni del Corriere della Sera, ha raccontato come ha conosciuto Franco Califano a cui è stata legata per diverso tempo: “Fu Gianni Minà a presentarci. Non sapevo chi fosse il Califfo: io 19 anni, lui 12 più di me, tra noi fu un colpo di fulmine. Andammo a vivere insieme, in una palazzina a Roma dove abitavano Renzo Arbore, Shel Shapiro, Bracardi… un’allegra combriccola che condivideva la passione per la musica. Poi accadde che…”

Poi arrivò la lite: “Per una sua stupida bugia. Mi disse che doveva partire per lavoro e invece una sera lo trovo nel ristorante che, oltretutto, frequentavamo insieme, con una ragazza. Un vero cretino: lui resta di sasso, io gli auguro buon appetito e sparisco“. L’attrice ha svelato come il Califfo fece di tutto per riconquistarla: “Andò persino da mia madre, scongiurandola di aiutarlo a convincermi, ma aveva tradito la mia fiducia“.

Mita Medici: “Adriana Panatta? Mi tradì con Loredana Bertè”

Numerose le storie d’amore dell’attrice, finite in molti casi molto male, come del caso di Adriano Panatta: “Un altro amore finito per il suo tradimento: stavolta con Loredana Berté che gli avevo presentato io…” racconta al Corriere della Sera.

Medici ha poi parlato anche di Sergio Rubini, anche in questo caso un terzo incomodo ha posto fine alla relazione: “Era più piccolo di me, secco secco… Nacque una relazione mentre facevamo uno spettacolo di Andrea Camilleri: una sera, dietro le quinte, mi mise il suo palmo dellamano in testa. Lo guardai, pensando: che tipo strano! Abbiamo convissuto, poi mi lasciò per tornare da Tina, una ragazza norvegese con cui aveva avuto una storia“

