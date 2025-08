Mita Medici, la lunga storia con Franco Califano: l'artista aveva 12 anni in meno del cantante. La relazione finì per una bugia del Califfo

Nata a Roma nel 1950, Mita Medici ha cominciato fin da giovanissima la carriera come modella: a soli 15 anni vinse il concorso di Miss Teenager al Piper di Roma, e proprio lì le cambiarono nome da Patrizia Vistarini a Mita Medici. Nel corso della vita ha avuto tantissime esperienze anche come attrice, e non soltanto come modella e showgirl: allo stesso tempo ha lavorato a lungo come cantante, pubblicando due album in carriera. Insomma, una figura professionale completa e molto ricca quella di Mita Medici, che nel corso della sua vita non ha vissuto solamente numerose emozioni dal punto di vista professionale, ma ha anche avuto una lunga e appassionante storia d’amore con Franco Califano. Insieme al Califfo, Mita ha avuto una storia importante, durata tanti anni.

Raccontando il loro amore in un programma Rai di qualche anno fa, Mita Medici ha rivelato qualcosa in più su quella lunga storia d’amore: “Franco è stato il mio primo vero amore, quello con la A maiuscola. Io ero giovanissima: avevo 12 anni in meno e la nostra storia fu anche uno scandalo. Io avevo 19 anni, ma a quel tempo si andava contro tutto e tutti. Con me è stato fedelissimo. Abbiamo vissuto una storia meravigliosa, che è rimasta anche nella storia. È stata una storia un po’ speciale, anche in questo senso. Quando poi è cominciato qualcosa che non era al posto giusto, io sono andata via”.

Mita Medici, la storia con Franco Califano: finì per una bugia

La storia d’amore tra Mita Medici e Franco Califano terminò per una bugia. Lui le disse che sarebbe andato fuori Roma, allora lei si fece andare a prendere da sua mamma, per andare a casa dei suoi genitori. Per strada, davanti a un ristorante che lei e Franco frequentavano, vide proprio lui con una ragazza, la segretaria del Piper. Mita Medici impazzì e lo lasciò seduta stante, continuando la sua vita da sola.