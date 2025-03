Dalla recitazione alla conduzione, passando per il ruolo da soubrette agli esordi e la passione per la musica; Mita Medici – all’anagrafe Patrizia Vistarini – nasce e cresce in una famiglia di artisti: Il papà Franco Silva era anche lui attore mentre la mamma, Anna Maria Perini, è stata eletta Miss Roma. Anche la sorella, Carla Vistarini, si è affermata nel mondo dello spettacolo come autrice, sceneggiatrice e scrittrice. Con un contesto simile Mita Medici non poteva che dare libero sfogo ad un talento smisurato che abbiamo ampiamente apprezzato soprattutto nei progetti dedicati al piccolo schermo.

Per diversi anni Mita Medici è stata una parte fondamentale del cast de Un Posto al Sole, precisamente dal 1997 al 2003; non a caso, in molti nel tempo si sono chiesti perchè ha lasciato la soap prima del recente ritorno che ha reso felici innumerevoli appassionati. Le ragioni non sono note nello specifico, ma è lecito credere che sia stata semplicemente una scelta professionale dato che negli anni successivi l’abbiamo vista protagonista di altri grandi progetti tra tv e teatro, come ad esempio in Centovetrine.

Ma quindi, perchè Mita Medici ha lasciato Un Posto al Sole? Come anticipato, pare si sia trattato di una placida scelta artistica. Dopo ben 10 anni – nel 2013 – è tornata nel cast della soap come guest per poi sorprendere qualche mese fa con un nuovo grande ritorno. Proprio l’attrice, intervistata da La Gazzetta dello Spettacolo, confessò un grande amore per Un Posto al Sole e lo splendido rapporto con diversi componenti storici del cast; era il 2023, solo qualche mese prima che si concretizzasse l’effettivo ritorno nella soap.

“Fa parte degli amori della mia vita”, raccontava Mita Medici al portale a proposito di Un Posto al Sole: “Ero felice di supportare un prodotto che aveva bisogno di una forza maggiore, rivoluzionario… Ancora oggi in tanti mi chiedono un ritorno, mai dire mai!”. Ed effettivamente è stato così, lo scorso anno l’attrice è tornata nella soap confermando il grande piacere sempre palesato di aver preso parte al progetto che da decenni domina il mondo delle soap opera.