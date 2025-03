Chi sono gli ex fidanzati di Mita Medici

Tra i volti e ospiti della puntata odierna di La volta buona di Caterina Balivo troviamo anche Mita Medici, la nota attrice ha fatto tappa nel programma di Rai1 con la sua storia ricca di eventi e colpi di scena. Mita Medici ha avuto dalla sua parte diverse storie d’amore anche celebri con volti conosciuti del mondo dello spettacolo, uno di questi è stato Franco Califano, ma anche Luigi Tenco, il compianto cantante sul quale l’artista ha confessato in passato: “Luigi Tenco veniva per vedermi ballare al Piper. Stava lì, schivo, ascoltava la musica… non si dichiarò mai però. Non so nel caso cosa gli avrei detto, lui era anche più grande di me.”

Una storia molto speciale, Mita Medici l’ha vissuto con il compianto Califfo, Franco Califano, il grande amore della vita dell’attrice: “Con Franco è stato un grande amore. È stato il mio primo vero amore con la “A” maiuscola, io ero giovanissima, ben più giovane di Franco, e allora fu uno scandalo. Lui aveva più di 10 anni di me, io avevo 19 anni”.

Mita Medici, da Franco Califano a Adriano Panatta: la storia dell’attrice

Un’altra delle relazioni vissute da Mita Medici nel corso della sua vita è stata quella con Adriano Panatta, noto tennista e campione italiano che ha raccontato di aver tradito in passato l’attrice, motivo per il quale la loro storia è giunta ai titoli di coda:

“Stavo con Mita Medici, il cui vero nome è Patrizia, una donna dal carattere molto forte. Nel ’72 andammo in vacanza a Stromboli, in una casa di pescatori. Lei a Milano recitava in Ciao Rudy con la Bertè, io la tradii con Loredana, non ne vado fiero” ha raccontato nel suo libro Più dritti che rovesci.

