Dal ritorno ad Un Posto al Sole ai fasti di un tempo quando si ergeva a ‘regina’ del Piper; Mita Medici, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, si è raccontata passando in rassegna non solo le fasi cruciali e iconiche della sua carriera ma anche i grandi amori del passato. Il racconto dell’attrice parte dalla storia d’amore con Franco Califano: lei giovanissima, 18 anni, lui già trentenne ma la differenza d’età non fu un problema e soprattutto non figura tra le ragioni della rottura.

Perchè Mita Medici e Franco Califano si sono lasciati? L’interrogativo è sollevato direttamente da Caterina Balivo e l’attrice non si nasconde, anzi, spiega nel dettaglio la bugia che valse come colpo fatale per la liaison. “Mi disse una bugia, una cosa anche un po’ sciocca ma che non doveva fare… ‘Vado fuori Roma, non so se torno’. Io chiamai mia madre per tornare a casa, per strada passammo fuori un posto dove spesso andavamo a mangiare. Chiesi a mia madre di fermarsi; entrai e vidi proprio Franco Califano con due ragazze… Non gli diedi neanche il tempo di darmi spiegazioni, me ne andai via per sempre”.

Mita Medici a La Volta Buona: “Sergio Rubini? Mi chiese tante volte di sposarlo, ma io rifiutavo perchè…”

Dopo Franco Califano, un altro grande amore di Mita Medici è stato Sergio Rubini; anche in questo caso niente grande passo del matrimonio e proprio sulle nozze mancate l’attrice ha raccontato un simpatico aneddoto: “Me lo ha chiesto tante volte e io ho sempre detto di no, gli dicevo proprio: ‘Non ti sposo proprio perchè ti amo’”. Altro retroscena anche per la liaison con Adriano Panatta, finita per un tradimento: “Una donna famosa, un’amica fra l’altro. Chi era? Loredana Bertè! Anche se non la vedo da tempo le voglio anche molto bene… Li vidi insieme camminare sottobraccio e capii tutto”. Nessun risentimento da parte di Mita Medici che ha raccontato il tutto con il sorriso, sottolineando anche come ai tempi la cosa non ebbe un particolare impatto come una sorta di accettazione.