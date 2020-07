Mita Medici/ “Franco Califano il mio primo grande amore, all’epoca fu uno scandalo”

Anche Mita Medici è stata ospite stamane negli studi di “C’è Tempo Per…” programma in diretta su Rai Uno tutte le mattine da lunedì a venerdì. L’attrice e cantante italiana era in collegamento dalla splendida isola siciliana di Stromboli: “Già è una conquista questo collegamento Skype – esordisce la Medici – visto che qui siamo su un’isola selvaggia. Sono in vacanza, ho fatto uno spettacolo pochi giorni fa e quindi mi sono fermata qualche giorno in questo posto meraviglioso”. In studio c’è Rino Barillari, paparazzo della Dolce Vita: “Io ero innamorato di Mita Medici – svela – ma lei non lo sapeva. Io le facevo sempre le foto per dispetto perchè ero geloso. E’ stata una delle persone più importanti della Dolce vita – ha aggiunto – c’erano lei, Rita Pavone, Renato Zero… un mondo meraviglioso”. Mita Medici, oltre che per le sue dote artistiche, è famosa anche per la sua storia d’amore con il grande Franco Califano: “Con Franco Califano un amore leggendario – spiega – siamo riusciti a farci fotografare poco, a parte qualche bravissimo fotografo come Rino Barillari, se vuoi nasconderti puoi. Non ci sono tante foto mie e di franco”.

MITA MEDICI: “ERRORI? NE HO FATTI TANTI NELLA MIA VITA MA…”

“Con Franco è stato un grande amore – ribadisce – è stato il mio primo vero amore con la “A” maiuscola, io ero giovanissima, ben più giovane di franco, e allora fu uno scandalo. Lui aveva più di 10 anni di me, io avevo 19 anni. Era fedelissimo – aggiunge – ho vissuto una storia meravigliosa, è stata speciale. Quando poi è cominciato qualcosa che non era al posto giusto sono andata via”. Sugli eventuali errori fatti in passato: “Di errori ne ho fatti tanti se no che vita sarebbe? Si impara dagli errori, sono abbastanza soddisfatta della mia vita, di quello che ho fatto, compresi gli errori che sono stati quelli più importanti, ci insegnano tante cose. L’unico errore che non ho fatto – aggiunge – è stato venire tanti anni fa su quest’isola che è stata testimone dell’amore di Bergman e Rossellini”. Infine sulle donne nel mondo del cinema: “C’è ancora poca attenzione alle donne nel cinema italiano, si fanno troppe poche storie per il mondo femminile”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA