Mita Medici “Franco Califano mi ha voluto bene, Panatta era dolce”/ Le sue storie d’amore

Cantante e attrice italiana, Mita Medici ha avuto una carriera lavorativa molto ricca, tra la musica, il cinema e anche come conduttrice tv e interprete di fotoromanzi. Non solo lavoro, però, nella sua vita ma anche tanti amori importanti con personaggi noti, come Franco Califano e Adriano Panatta.

In una nuova intervista con Repubblica, Mita Medici ha ricordato queste due storie d’amore, che per lei sono state molto importanti e che hanno segnato la sua vita privata. Ecco cosa ha detto l’attrice nota anche come la ragazza del Piper.

Mita Medici e il ricordo di Franco Califano

Durante gli anni ’60, Mita Medici era nel fiore della sua carriera e della sua giovinezza, un periodo molto florido in un mondo artistico eclettico che all’epoca si riversava tutto al Piper, il noto locale romano dove ha incontrato tantissime personalità dell’epoca, come Renato Zero, Patty Pravo, Loredana Bertè, Renzo Arbore e tantissimi altri: “Il Piper era un mondo. Ci rendiamo conto che oggi alle feste comanda il disc jockey? Non mi piace chi comanda”. All’epoca Mita Medici era davvero corteggiatissima, una delle ragazze più in voga al Piper, amatissima anche da Luigi Tenco: “Un artista meraviglioso, sensibile, molto più grande di me, chi poteva immaginarlo. Io andavo al Piper per stare con gli amici e ballavo come una pazza. Non ascoltavamo la musica per stordirci ma per stare insieme, confrontarci sul Vietnam, facevamo la manifestazioni, adesso le piazze sono state abbandonate”.

Tra le storie d’amore che più hanno segnato la sua vita c’è stata quella con il cantante Franco Califano, il suo primo amore importante che ricorda con tantissimo amore: “Una persona molto profonda, negli ultimi tempi preso in contropiede dalla vita. Siamo andati a convivere. Come poeta e autore, i miei lo rispettavano. Con Franco siamo rimasti amici senza frequentarci, ma ogni volta che ci vedevamo era una festa. È finita, ero giovane. Mi ha voluto bene, sempre e per sempre, lo so”. Un grande amore per Mita Medici, che nonostante sia finita negli anni di gioventù resterà sempre nel suo cuore.

Mita Medici e Adriano Panatta

Non solo Franco Califano ma anche Adriano Panatta, il noto campione di tennis. Mita Medici, nell’intervista a Repubblica, ha parlato anche di lui e della loro relazione: “Era dolce, gentile, bello. Siamo andati insieme per la prima volta a Stromboli, stavamo con un gruppo di amici a Panarea, ci dissero che era obbligatorio fare un giro a Stromboli. Partimmo in tre, giro dell’isola: bella, deserta, selvaggia. Poi ci fermiamo a mangiare da Stefano al canneto. Arriva l’aliscafo per ripartire, Adriano e l’altro si erano addormentati sotto una barca. C’era tutto il paese che ci guardava”.

All’epoca i due erano coetanei, un rapporto durato abbastanza insieme cercavano anche casa, ma poi qualcosa si è rotto e la relazione è finita: “Avevo conosciuto un’altra persona, il rapporto già scricchiolava. Adriano veniva a Milano a trovarmi, mi mandava le rose. Gli ho voluto bene. Una sera, stavamo in albergo, ero radioamatrice, stavo armeggiando e l’ho beccato con Loredana che facevano Cip e Ciop. Doveva essere così”. Nonostante le storie finite, per Mita Medici l’amore è stato importante nella sua vita, come spiega lei stessa, anche se non ha mai pensato al matrimonio come una cosa necessaria.

