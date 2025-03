Mita Medici e la vita privata della cantante: i grandi amori del passato

C’è anche Mita Medici tra le ospiti di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio come sempre su Rai 1. Per anni cantante e soubrette, nonché conduttrice e interprete di fotoromanzi, film, soap opera e serie televisive, ha anche vissuto una lunga e movimentata vita privata caratterizzata da importanti storie d’amore, a cominciare dalla relazione più chiacchierata e ricordata, quella con Franco Califano, naufragata poi con la rottura.

Mita Medici, chi è l’attrice e perchè ha lasciato Un Posto al Sole/ “In molti mi hanno chiesto di tornare…”

Nel corso della sua vita la cantante è stata anche sentimentalmente legata ad Adriano Panatta, dal quale si lasciò in seguito al tradimento dell’ex tennista con Loredana Bertè. Inoltre, Mita Medici ha avuto un’importante storia d’amore con l’attore e regista Sergio Rubini ma, come da lei raccontato in un’intervista al Corriere della Sera nel 2023, “abbiamo convissuto, poi mi lasciò per tornare da Tina, una ragazza norvegese con cui aveva avuto una storia“.

Andrea Prospero/ Dalle carte clonate, ai bitcoin, famigliari concordi: “Non era tipo da queste cose”

Mita Medici, perché non ha figli e l’amore oggi: ha un compagno?

Una vita privata ricca di relazioni più o meno importanti e piuttosto sfortunata per Mita Medici, che non è mai riuscita a trovare il vero amore della sua vita. Ma che cosa sappiamo ad oggi della sua situazione sentimentale? Mita Medici ha un compagno? Ebbene, al momento non è chiaro se nel cuore ci sia spazio per qualcuno oppure no. Qualche anno fa, nel 2021, fu intervistata da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e in quell’occasione confidò di essere single e raccontò come doveva essere il suo uomo ideale: “Divertente, sicuro di se, avere una sua vita strutturata con passioni che si mescolano alle mie“. Ma soprattutto, “deve essere un uomo che abbia voglia di essere felice e farmi felice“.

Pierina Paganelli/ Barzan all'attacco: “Non è Louis Dassilva sotto la Cam 3? Smonteremo questa anticipazione”

Mita Medici, inoltre, nel corso della sua vita non si è mai sposata e non ha avuto figli. Al Corriere della Sera ammise di non aver mai lontanamente pensato alle nozze: “Ho avuto storie bellissime, ho ricevuto più di una proposta di matrimonio, ma mi faceva paura l’idea e sono una single incallita“. Sul fronte della maternità, invece, ha sempre mantenuto un grande riserbo e ha sempre preferito condurre una vita libera e indipendente.