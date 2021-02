Mita Medici, nuovo compagno?/ “Non credo nel matrimonio, sto benissimo anche da sola”

Mita Medici, al secolo Patrizia Vistarini, oggi ha 70 anni ed è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Ma, dopo tanti anni di distanza, in tanti si ricordano ancora della sua storia d’amore con Franco Califano: “Avevamo in comune l’amico Gianni Minà. Lui mi parlava del Califfo e a lui raccontava di me. Ci siamo incontrati in una casa discografica di Milano. C’era anche Gianni Minà che ci presentò: era destino. Io ero giovanissima, ma credo che ci piacemmo subito. Notai che aveva un sorriso dolcissimo ed era bello”, ha detto qualche anno fa in un’intervista a Il Tempo. Poi è stata legata all’ex tennista Adriano Panatta, che la tradì con Loredana Bertè. Sulle sue storie successive non si sa molto, ma nel 1999 intervistata da Claudi Sabelli Fioretti su “Sette”, Mita Medici ha confessato di aver avuto una preferenza per uomini più giovani: “Mi trovo abbastanza bene con chi è un po’ più giovane di me. Ma l’uomo immaturo è pericolosissimo e poco affascinante”.

Mita Medici: ecco perché non si è mai sposata

Nella stessa intervista Mita Medici ha spiegato perché non è mai convolata a nozze: “Non mi sono mai sposata perché non ho mai creduto nel matrimonio. Ma credo molto nell’amore e nel rapporto di coppia. Ho convissuto”. E ha aggiunto: “Io sono cresciuta col mito del non matrimonio. I miei si sono separati quando avevo cinque anni”. I suoi genitori. Dei suoi genitori, Franco Silva e Anna Maria Perini ha detto: “Mio padre, attore, in giro per il mondo, controcorrente, diverso. Mia madre si metteva i pantaloni di mio padre legati con lo spago mentre le altre mamme si vestivano con gonna larga e vitino stretto”. Al momento non è noto se al fianco di Mita Medici ci sia un nuovo compagno, ma in un’altra occasione la cantante ha rivelato: “Amo stare con gli altri, ma sto benissimo anche da sola. Sono una marziana, un’aliena, guardo tutto dalla mia piccola astronave, vedo cose che voi umani non potete immaginare”, come riporta Radio RTF.



