Chi è Mita Medici, ex compagna Franco Califano: perchè si sono lasciati?/ “Ci siamo amati per tre anni poi..”

Mita Medici e la storia d’amore con Franco Califano: come si sono conosciuti?

Mita Medici è l’ex compagna di Franco Califano. Un amore durato tre anni quello tra l’attrice e il celebre cantautore romano. Figlia dell’attore Franco Silva e sorella dell’autrice di testi, sceneggiatrice e scrittrice Carla Vistarini, si fa strada nel mondo dello spettacolo e del cinema giovanissima grazie al concorso Miss Teenager Italiana al Piper Club di Roma. La ragazza del Piper debutta giovanissima nel film L’estate del 1966. A soli 19 anni incontra Franco Califano: lui è di dieci anni più grande, ma tra i due scatta la passione. “Ci siamo amati per tre anni rimanendo poi amici ma senza frequentarci in maniera eccessiva. Tuttavia, ogni volta che ci incontravamo, era una festa, scoppiavano i petardi” – ha raccontato l’attrice che ha incontrato Franco Califano grazie a Gianni Minà.

Franco Califano, Mita Medici senza freni: "Ecco com'era davvero"/ "A Leo Gassmann ho svelato un segreto"

All’inizio l’attrice e cantante non nasconde di aver avuto dei sospetti verso il cantautore: “mi aspettavo un tipo diverso, ma quando lo vidi, con quel sorriso, perché Franco era quel sorriso, bello, alto, è stato un colpo di fulmine». Lui seppe corteggiarla. «Fiori, uova di cioccolata, ma soprattutto… mi stava a sentire. Non mi dava consigli. Mi ha molto capito, ero così giovane, non li avrei ascoltati. Ma sapeva ascoltare”.

Califano, Rai 1/ Il "Califfo" Franco Califano interpretato da Leo Gassman, domenica 11 febbraio 2024

Mita Medici perchè è finita con Franco Califano? “Non eravamo certo la famigliola tradizionale…”

Un grande amore tra Franco Califano e Mita Medici che hanno convissuto per un periodo. Ricordando la vita con Califano, l’attrice ha rivelato: “non eravamo certo la famigliola tradizionale. Lavoravamo tanto entrambi ed eravamo presi dagli impegni. Stavamo poco in casa e molto in giro. Nella stessa palazzina romana di Via Castiglione del Lago al Fleming abitavano anche Renzo Arbore e Mario Marenco, tutti più grandi di me. Sono nate tante canzoni lì. Era quasi una comune, creativa, divertente, oggi impensabile”. Ma allora perchè è finita tra i due?

Edoardo Vianello e l'amicizia con Franco Califano/ "Sono stato suo amico per cinquant'anni"

A rivelarlo è stata proprio Mita: “per una stupidaggine, ero molto impulsiva. Mi aveva detto una bugia e non ce n’era motivo… non ce lo siamo mai spiegati», ha raccontato l’ex compagna, ricordando quella lontanissima scenata di gelosia. «Mi aveva detto di essere fuori Roma. Ma noi donne siamo streghette. Ero con mia madre, stavo camminando per strada e mi venne l’impulso di entrare in un ristorante, un posto che io e Franco frequentavamo moltissimo. L’ho visto con una mia amica e con un’altra ragazza, a pranzo. Forse perché mi vedeva come una bambina, non pensava di potermi raccontare di quell’appuntamento».











© RIPRODUZIONE RISERVATA