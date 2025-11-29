Debora Serracchiani, chi è il compagno Mitja Gialuz: il primo gossip tra i due risale al 2017

La politica Debora Serracchiani negli ultimi anni ha raccontato i cambiamenti di vita anche per via del suo mestiere. L’ex deputata del PD è stata sposata oltre vent’anni, ma il suo matrimonio è naufragato, come da lei dichiarato proprio per questioni inerenti alla professione che l’ha totalmente assorbita nel corso degli anni. Nel corso di un suo intervento a LA7, Debora Serracchiani ha confidato riguardo alla sua vita privata, ammettendo di aver trascurato gli affetti per via del suo lavoro, che si è rivelato fin troppo totalizzante:

SCUOLA/ E politica: non è compito delle ore di lezione “curare” le ingiustizie del mondo

“C’è una persona che ho vicino e a cui mi sento legata, cercherò di far convivere le due cose (la politica e la vita privata) cercando di non trascurarne nessuna” ha ammesso Debora che oggi sembra aver ritrovato la serenità anche dal punto di vista sentimentale con Mitja Gialuz, anche se di questa storia non ha parlato più di tanto. Nonostante sia consapevole degli errori fatti, Debora ha ammesso che non lascerà mai la politica, il suo vero grande amore.

PREVISIONI TURISMO/ La crescita delle vacanze sulla neve trainata dagli stranieri

Mitja Gialuz e Debora Serracchiani, il gossip nato nel 2017

Correva il 2017 quando Mitja Gialuz e Debora Serracchiani venivano avvicinati per la prima volta dal punto di vista sentimentale. Una simpatia sbocciata nel bel mezzo di una escursione in barca, lui è uno stimato avvocato penalista ma anche presidente della società velica Barcola e Grignano.

La Serracchiani, nata come avvocatessa, si è poi tuffata a pieno in politica e ha confidato come l’impegno totalizzante abbia finito per far cedere il suo matrimonio storico con Riccardo: “In una fase la politica si è presa gran parte della mia vita” ha raccontato Deborah a riguardo.

EX ILVA/ I nodi su investitori e occupati che rischiano di portare alla chiusura