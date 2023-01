Mitomania, cos’è e perché Sonia Bruganelli l’ha citata al GF Vip/ L’attacco a Oriana

Mitomania: cos’è e perché Sonia Bruganelli l’ha citata al Grande Fratello Vip 2022

La nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022 ha riservato già dall’inizio uno scontro carico di tensioni: quello tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Le due concorrenti sono state convocate da Alfonso Signorini in Super-led, dove si è consumato uno scontro di fuoco in diretta. Ad alimentare ulteriormente la miccia, al termine del faccia a faccia al veleno, è stato l’intervento di Sonia Bruganelli. L’opinionista è intervenuta dallo studio del reality per prendere le difese di Antonella e, soprattutto, per attaccare Oriana in un modo piuttosto originale.

“Stavo cercando la tua definizione sul dizionario” confessa all’influencer venezuelana, per poi etichettarla come mitomane e pronunciare la definizione di “mitomania”: “Mitomania: tendenza ad accettare come realtà, in modo più o meno volontario e cosciente, i prodotti della propria fantasia e raccontarli come veri, allo scopo di attirare su di sé l’attenzione altrui e soddisfare così la propria vanità“. Una definizione che, secondo il giudizio dell’opinionista del Grande Fratello Vip 2022, si legherebbe alla figura di Oriana Marzoli.

Sonia Bruganelli contro Oriana Marzoli: “In preda ad una forma di mitomania“

Dopo l’intervento di Sonia Bruganelli, Alfonso Signorini spiega ironicamente: “Questa è una definizione che sta bene ad almeno 4 o 5 donne della Casa“. L’opinionista del Grande Fratello Vip 2022 approva, ma fa riferimento in particolare allo scontro infuocato avvenuto tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi in puntata: “Sì ma qua ne vedo due: una è entrata con questa problematica e pian piano la sta lasciando, è stata molto mitomane, ma si sta placando. La biondina invece è in preda ad una forma di mitomania“.

Secondo il suo giudizio, dunque, se Antonella ha saputo migliorare questo lato del suo carattere, Oriana invece no. Il pensiero di Sonia Bruganelli arriva al termine di un accesissimo faccia a faccia tra le due coinquiline, che non si sono affatto risparmiate lanciandosi accuse e velenose frecciatine.











