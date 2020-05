Mix di farmaci contro Coronavirus/ Ottimi risultati per sintomi medi: ecco quali sono

Pubblicità

Una combinazione di tre farmaci antivirali più un potenziatore del sistema immunitario sembra aiutare i malati di Coronavirus a riprendersi più in fretta: uno studio dell’Università di Hong Kong illumina un altro fronte della ricerca scientifica nella lotta contro il Coronavirus. Serviranno test più approfonditi, ma questa potrebbe essere un’interessante strada in più per la cura del Coronavirus.

Il dottor Kwok-Yung Yuen e i suoi colleghi hanno testato una combinazione di ritonavir, lopanivir, ribavirin e beta interferone, quest’ultimo utile nella cura della sclerosi multipla. I pazienti oggetto di questo studio accusavano tutti sintomi di Coronavirus da lievi a moderati e sono stati trattati con questo mix di farmaci entro sette giorni dalla positività al test.

Non tutti hanno ricevuto tutti i farmaci, sono state infatti sperimentate varie combinazioni e la più efficace è risultata essere quella che li comprendeva tutti, perché in questo caso mediamente i pazienti guarivano del tutto in meno di sette giorni: gli esiti di questa ricerca sono stati pubblicati sulla prestigiosa rubrica Lancet.

Pubblicità

MIX DI FARMACI CONTRO CORONAVIRUS: GLI EFFETTI

I ricercatori hanno analizzato dunque l’esito del test in tutte le sue combinazioni: “La terapia antivirale tripla precoce era sicura e superiore al solo lopinavir-ritonavir nell’alleviare i sintomi e nel ridurre la durata della diffusione virale e della degenza ospedaliera in pazienti con Coronavirus da lieve a moderato”, inoltre ci sono stati pochi effetti collaterali, altro aspetto che è sempre doveroso tenere ben presente.

Il dottor Peter Chin-Hong, che sta curando i pazienti con Coronavirus presso l’Università della California a San Francisco, ha affermato alla CNN che lo studio di Hong Kong offre nuove speranze nella pandemia: “Questo studio è davvero corroborante, perché ci dice che remdesivir non è l’unica speranza e forse ci sono altre opzioni disponibili”, ha detto, aggiungendo che questi farmaci sono anche tutti facilmente disponibili.

Pubblicità

Chin-Hong ha affermato che lo studio pubblicato da Lancet è significativo anche perché ha mostrato la possibilità di altri trattamenti. Molti gruppi di ricercatori stanno testando varie combinazioni di farmaci contro il Coronavirus, perché questa è una vera e propria corsa contro il tempo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA