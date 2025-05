Mixed by Erry, film su Rai 2 diretto da Sydney Sibilia

Venerdì 9 maggio, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, Mixed by Erry, una storia tutta italiana, incredibile ma vera, diretta da Sydney Sibilia nel 2023. Se avete amato Smetto quando voglio, preparatevi a un’altra delle sue commedie brillanti e intelligenti.

Qui seguiamo l’avventura dei fratelli Frattasio, interpretati da Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena ed Emanuele Palumbo, che negli anni ’80 inventarono dal nulla un impero basato sulle musicassette pirata. Nel cast ci sono anche pezzi da novanta come Fabrizio Gifuni e Francesco Di Leva. Sibilia ci porta per mano in una Napoli vivace e un po’ folle, con una colonna sonora che vi farà tornare indietro nel tempo, tra hit dell’epoca e le musiche originali azzeccatissime di Michele Braga.

La trama del film Mixed by Erry: un business illegale immenso con le musicassette pirata

In Mixed by Erry, Enrico Frattasio, detto Erry, è un ragazzo di Forcella con il sogno di fare il DJ. Le opportunità scarseggiano, ma l’ingegno non manca. Così, insieme ai fratelli Peppe e Angelo, inizia a fare compilation su cassetta per gli amici. Quelle “Mixed by Erry” diventano subito un must: suonano bene, a volte pure meglio degli originali, e costano poco.

Da lavoretto artigianale, la cosa esplode. Le loro cassette invadono l’Italia, arrivano persino all’estero, anticipando le uscite ufficiali. I Frattasio si ritrovano a capo di un business illegale gigantesco, un vero fenomeno di costume, ma attira attenzioni scomode: quelle delle case discografiche derubate e, ovviamente, della legge…

