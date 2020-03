Mkhitaryan resta alla Roma?/ Calciomercato, l’armeno: “Con Fonseca gioco meglio!”

In questi giorni antecedenti alla finestra estiva del calciomercato, tiene certo banco in casa giallorossa il futuro di Henrick Mkhitaryan: resterà alla Roma a fine stagione oppure non verrà riscattato e tornerà all’Arsenal? In questo momento di grande incertezza per l’emergenza coronavrius certo non si possono dare risposte certe, perché molto potrebbe cambiare a seconda di come e se si chiuderà la stagione regolare: pure però le prime indiscrezioni di mercato parlano della volontà della dirigenza della Lupa di tenere nella capitale l’armeno, dopo un anno di prestito. E pare che pure lo stesso Mkhitaryan sia dello stesso avviso. Solo ieri il giocatore, intervistato da thetimes.co.uk avrebbe dichiarato la sua esplicita preferenza per il gioco di Paulo Fonseca: “Rispetto a quello che mi chiede Fonseca, l’allenatore dell’Arsenal voleva un altro tipo di gioco. Con Paulo mi trovo meglio perché giochiamo un calcio più propositivo che rispecchia meglio le mie caratteristiche”. Doverosa però un po’ di cautela: “Sul futuro non posso dire niente al momento perché è tutto fermo. Non so quando torneremo a giocare e cosa succederà quest’estate. Nel calcio tutto cambia velocemente”: parole che però non nascondono la voglia dello stesso Mkhitaryan di rimanere alla corte di Fonseca.

MKHITARYAN RESTA ALLA ROMA? LA PROPOSTA DI PETRACHI ALL’ARSENAL

Pure però non sarà facile chiudere l’accordo con l’Arsenal per ufficializzare la permanenza di Mkhitaryan alla Roma anche nella prossima stagione. Come ben sappiamo i Gunners non hanno intenzione di scontare nulla dei 24 milioni già chiesti per il riscatto del giocatore: una cifra troppo alta per la Roma, specie se questa non centrerà a fine stagione qualche obbiettivo importante in classifica, Pure però stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano dal Corriere dello sport, pare che il da giallorosso Petrachi abbia già fatto alcuni tentativi di contrattazione con la controparte dell’Arsenal. Sul tavolo vi sarebbe al momento una proposta da 15 milioni di euro più bonus: cifra che dunque potrebbe venir tranquillamente arrotondata a 20 milioni. L’Arsenal, pur conscia che Mkhitaryan avrebbe ancora solo un anno di contratto, ha però preso tempo per valutare la proposta della Roma, sperando in altre offerte.



