Mkhitaryan resta alla Roma?/ Calciomercato, servono 20 milioni ma Arteta non ci sta

Henrik Mkhitaryan potrebbe lasciare la Roma al termine della stagione: meglio, ufficialmente dal primo luglio il calciatore armeno rientrerà a Londra per riunirsi all’Arsenal, ma la società giallorossa vorrebbe confermarlo. Il problema è che la scorsa estate Gianluca Petrachi ha definito un prestito secco con i Gunners: non ci sono dunque clausole, riscatti in essere, obblighi o diritti. Se la Roma vuole Mkhitaryan ha due strade a disposizione: la prima è quella del rinnovo del prestito, la seconda quella di acquistarlo a titolo definitivo. Nel primo caso, l’operazione sarebbe simile a quella che era avvenuta qualche anno fa con Wojciech Szczesny, peraltro anche lui prelevato dall’Arsenal; difficile però che questo si verifichi perché stiamo parlando di un calciatore già esperto ed affermato, che a questo punto della carriera ha bisogno di una definitività di progetto. Qualora invece la Roma decidesse di acquistare l’armeno, dovrebbe versare nelle casse dei Gunners 20 milioni di euro. Qui, comincerebbero i problemi: va infatti detto che i giallorossi non sono convintissimi di spendere una somma simile per un calciatore che ha avuto un buon rendimento ma anche parecchi problemi fisici, e che ha 31 anni.

MKHITARYAN RESTA ALLA ROMA? CALCIOMERCATO, SERVONO 20 MILIONI

Le possibilità che Henrik Mkhitaryan resti alla Roma ci sono, ma eventualmente bisognerà lavorare sulla cifra: come detto l’armeno si è ben comportato e, quando Paulo Fonseca lo ha chiamato in causa, ha dimostrato di poter essere un elemento importante della squadra giallorossa. In particolar modo a febbraio, appena prima che il campionato si fermasse per il Coronavirus, l’ex di Shakhtar, Borussia Dortmund e Manchester United aveva mostrato un rendimento sopra le righe tornando al gol. Purtroppo i giallorossi dovrebbero anche reperire 20 milioni di euro per un calciatore che ha superato i 31 anni, in un’estate nella quale la priorità sarà quella di prolungare e adeguare il contratto di Lorenzo Pellegrini; anche ottenere uno sconto dall’Arsenal non sarà immediato e semplice perché Mikel Arteta, attuale allenatore della squadra inglese, ha già fatto sapere che per il prossimo anno vorrebbe contare sulle prestazioni di Mkhitaryan. Vedremo dunque: la sensazione è che se il prezzo dovesse restare quello riferito la Roma lascerà tornare l’armeno all’Emirates, anche se eventualmente gli scenari potrebbero sempre cambiare e Arteta potrebbe lasciare la panchina dell’Arsenal.



