MMA, Yusaku Nakamura perde due denti/ Video, colpito con un gomito la foto è virale

La MMA regala sempre immagini molto forti e nelle ultime ore è diventato virale il volto di Yusaku Nakamura che ha perso due denti. il lottatore ha subito una brutta ferita con un colpo al volto durante un combattimento in Giappone contro Thanongsaklek Thai Top. Si stava svolgendo la Rizin Fighting Federation, un evento molto amato in Oriente e che attira appassionati di questo sport da tutto il mondo. Il giapponese ha vinto con una decisione unanime dei giudici la sfida contro il thailandese di 59 kg, ma ha dovuto rinunciare a una parte del suo corpo i due incisivi superiori. Le forti sequenze video del combattimento stesso hanno iniziato a invadere i social network, con lo stesso Nakamura che si è mostrato privo dei due denti e in lacrime con tutto il volto sporco di sangue. Una ferita che però non l’ha abbattuto perché pare addirittura che il noto lottatore abbia già specificato di voler tornare il prima possibile a combattere.

MMA, Yusaku Nakamura perde due denti: tornano le polemiche

Yusaku Nakamura ha perso due denti nella sfida di MMA che l’ha visto battere il thailandese Thanongsaklek Thai Top. Questo episodio ha riaperto vecchi rancori per uno sport considerato fin troppo pericoloso per l’incolumità di chi vi partecipa. La sensazione è che in alcuni paesi si possa arrivare a delle limitazioni, con molte televisioni che già oggi si rifiutano di trasmettere gli incontri e altre che le hanno vietate. La MMA rimane una pratica antichissima che coinvolge tantissimi appassionati in giro per il mondo e che ha permesso allo sport di crescere molto rapidamente. Sarà interessante capire cosa accadrà dopo questo episodio con la MMA che però in Italia non è mai riuscita a prendere piede più di tanto.

Il momento in cui Nakamura ha perso i denti





