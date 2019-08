Mò Vi Mento – Lira di Achille/ L’Italia del M5s e “le continue bugie della politica”

Mò Vi Mento – Lira di Achille di Stefania Capobianco e Francesco Gagliardi, un film per parlare della classe politica di oggi in chiave chiaramente satirica. Presentato a Venezia 75 nella sezione Venice Production Bridge, il lungometraggio dei due giovani registi ruota attorno al gioco della menzogna e della verità, trattando temi come l’amore, i soldi e i movimenti politici protagonisti nell’Italia di oggi. Intervistati da In Famiglia, i due cineasti hanno spiegato: «Il nostro sguardo si sofferma sulla speranza di un Paese che ha voglia di ridere attraverso una risata liberatoria ma anche di sorridere con l’intelligenza di chi riesce a cogliere il sottotesto e lo spunto di riflessione che si cela dietro una battuta». I due registi sottolineano che nessuno dei protagonisti «è ciò che sembra o che vorrebbe apparire», con uno sguardo diretto all’Italia dei nostri giorni.

MO’ VI MENTO – LIRA DI ACHILLE, TRA MENZOGNE (TANTE) E VERITA’ (POCHE)

L’Italia di oggi, dicevamo, governata da quel Movimento 5 Stelle che sembrerebbe citato già nel titolo e che solo il film può chiarire se ‘deriso’ o meno. Stefania Capobianco e Francesco Gagliardi proseguono ai microfoni di In Famiglia: «Il titolo è inteso non solo come un movimento politico le cui vicende si dipanano nel corso del film, ma anche come “mo- vi- mento”, ovvero “ora vi dico una bugia”, indicando le menzogne che l’odierna politica italiana ci propina». Cinema «galeotto» per i due registi, uniti sul set ma anche nella vita: «Ci siamo conosciuti sul lavoro e poi abbiamo capito che non c’era solo passione per il cinema ad unirci ma anche una passione reciproca». Insomma, non resta che vedere e valutare il nuovo film in sala dei due giovani cineasti, che ha raccolto ottimi consensi nei vari festival e che punta a fare la voce grossa al botteghino. Qui di seguito vi proponiamo il trailer:





