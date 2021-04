Moana Pozzi, dal porno alla liason con Craxi/ Avrebbe compiuto 60 anni ma la morte…

Dall’essere regina del porno alla liason con Craxi, e altri uomini potenti, dalla sua passione per l’arte alla morte misteriosa che troppo presto l’ha strappata alla vita, tutto questo era Moana Pozzi che, proprio oggi, avrebbe compiuto sessanta anni. Non è la prima volta che si parla dell’attrice porno in questi anni soprattutto per via della sua morte o presunta tale visto che alcune colleghe, Eva Henger in primis, sono convinte che sia ancora viva e ben nascosta lontana dai possibili segni del tempo e non solo. Periodicamente qualcuno rivela che Moana è ancora viva, qualcuno giura di averla vista in qualche posto sperduto, al caldo, altri ancora sono convinti che in quell’hotel di Lione, nel lontano settembre del 1994, sia davvero successo qualcosa di strano e che la sua morte, arrivata a 33 anni, debba ancora essere lavata dall’onta di mistero. Ufficialmente l’attrice è morta per un tumore al fegato ma altri ancora sembrano propensi a seguire l’ipotesi dell’Aids ma la verità è che forse il suo pubblico ancora sogna di rivederla perché quando qualcuno diventa un mito, in un caso o nell’altro, lo è per sempre.

Moana Pozzi avrebbe compiuto 60 anni oggi

Nata a Genova il 27 aprile 1961, Moana Pozzi era figlia di un fisico nucleare e di una casalinga, ma a 18 anni lasciò la famiglia per trasferirsi a Roma dove iniziò la sua vita e poi la sua carriera fino a diventare la regina del porno. In mezzo tanti amori e amorazzi ma, soprattutto uno che fece molto discutere, la sua liason con Craxi e ne La filosofia di Moana raccontava: “Cominiciò a farmi un sacco di complimenti (…) Ero gratificata (…) Due giorni dopo mi telefonò… Uscimmo soli. Cenammo in albergo e finimmo in camera. Lo feci per il carisma, non per altro. Allora non era nemmeno presidente. A lui piacevano più i preliminari che la cosa in sé. Era in adorazione per le donne, ti copriva di attenzioni, si preoccupava”.

