Moana Pozzi, mamma Rosanna “Purtroppo incontrò Schicchi”/ “Malattia? Aveva gli occhi gialli”

Moana Pozzi, mamma Rosanna ricorda gli ultimi mesi

A distanza di anni la morte di Moana Pozzi continua a toccare le corde dei cuori di tutti coloro che l’hanno amata. La celebre attrice a luci rosse si è spenta il 15 settembre del 1994 a soli 33 anni per un tumore al fegato. La madre della compianta Moana Pozzi, Rosanna, ha preso la parola in una intervista concessa al Corriere della sera, dove ha ricordato gli ultimi mesi di vita della figlia, convinta di aver preso un virus di ritorno da un viaggio in Africa. In realtà la bellissima Moana Pozzi stava affrontando la sua battaglia più complicata, quella con il tumore al fegato che dopo qualche tempo l’ha strappata alla vita, per dolore di famiglia e di quel suo pubblico che non l’ha mai abbandonata e che a distanza di anni continua a tenerla a mente.

Intervistata dal Corriere della Sera mamma Rosanna ha ricordato così gli ultimi tempi di Moana Pozzi: “Tornò a casa. Mi chiedeva sempre di prepararle i ravioli di carne e la cima alla genovese in brodo. ‘Mettici tanta maggiorana’. Quella volta però non toccò cibo. “Sono due mesi che ho sempre la nausea, se mangio vomito, mi sa le la febbre. Sono stata in Africa, forse ho preso un virus”. Aveva gli occhi un po’ gialli. I dottori dicevano che era un’epatite mal curata”. Dopo una visita di accertamento presso uno specializzato a Lione venne fuori il responso più doloroso.

Moana Pozzi e l’avvento nel cinema hard: “Quei film non piacevano neanche a lei”

Sempre nel corso dell’intervista che Rosanna, madre di Moana Pozzi, ha concesso al Corriere della sera, il focus non poteva non spostarsi anche sulla carriera che ha reso la compianta attrice una delle icone hard dei vent’anni precedenti al nuovo millennio. Galeotto fu l’incontro con Riccardo Schicchi, che decise di fare di Moana Pozzi un’attrice hard nei tempi in cui il genere cominciò a imperversare.

Rosanna, la mamma di Moana Pozzi, ha così ricordato l’ingresso nel cinema a luci rosse della figlia: “Non so come o dove, un giorno purtroppo incontrò quello Schicchi. Ed entrò in quel mondo orribile. ‘Perché lo fai? Non ti rendi conto, finirai nel baratro’. Glielo spiegai in tutte le lingue. Però anche la migliore delle madri alla fine si stanca. ‘Non ti preoccupare, mamma, poi smetto’. In fondo quei film non piacevano neanche a lei».

Il retroscena sulle ore precedenti alla morte di Moana Pozzi

Sempre nel corso dell’intervista concessa al Corriere della Sera, la madre di Moana Pozzi, che sarà raccontata in un film, ha ricordato con grande dolore gli ultimi giorni in ospedale, quelli che inizialmente sembravano aver nascosto una speranza di ripresa nonostante la malattia fosse ancora lì presente.

Intervistata dal Corriere della sera, la madre di Moana Pozzi, Rosanna Alloisio, ha ripercorso le ultime volontà della incantevole attrice ed ex fiamma tra gli altri di Andrea Roncato, volata via all’inizio degli anni 90′: “Due giorni prima di morire mi chiese di toglierle lo smalto alle mani, per metterne uno trasparente. “Ai piedi lasciami quello fucsia”. Con l’aiuto di un’infermiera si lavò i capelli, con tubi e flebo attaccati. Parlavamo, ridevamo, ero convinta che si riprendesse”.

