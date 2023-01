Moara Sorio, chi é la nuova fidanzata Michele Morrone? /Per lui, ha lasciato l’ex nip

Michele Morrone non é più single

Può dirsi uno degli uomini più desiderati nel mondo dello showbiz, tra i vip amati nel Belpaese, Michele Morrone, che perde ufficialmente lo status di single. In queste ore segnate dal termine delle vacanze natalizie a cavallo tra il Santo Natale e l’Epifania 2023, infatti, Michele Morrone rende noto di non essere più disponibile sul mercato made in Italy dei vip single. Il bello e tenebroso attore e star dello showbiz moro e dallo sguardo magnetico fa ora parlare di sé, dal momento che trapela nel web l’identikit della nuova fiamma, o per meglio dire fidanzata. Si tratta di Moara Sorio.

Tra i due chiacchierati neo fidanzati, la lovestory appena ufficializzata non sarebbe intaccata dalla notevole differenza di età. Lui 32 anni e lei 20 anni. Ma questa non é la sola indiscrezione che trapela della relazione, a quanto pare non più top secret. Mentre Michele Morrone é un vip dalla carriera costellata di successi e fama, Moara Sorio é almeno per il momento sconosciuta ai più tra esperti e fruitori del gossip made in Italy. A quanto pare, a differenza dell’attore la mora ventenne non fa parte del mondo dello showbiz , ma lavorerebbe in qualità di consulente finanziaria. Originaria di Zurigo, la giovane nuova fiamma di Michele avrebbe incontrato Morrone mentre sarebbe stata nel mezzo di una frequentazione con un altro ragazzo. E il legame con il misterioso giovane sarebbe stato accantonato dalla giovane in automatica, non appena lei si sarebbe scoperta stregata dall’attore, al loro fatidico primo incontro.

Michele Morrone presenta la nuova fidanzata

E ad ufficializzare la lovestory, che sarebbe nata da subito al primo incontro risalente a novembre 2022 ci pensa, intanto, proprio lui, Michele Morrone. L’attore decide di rendere pubblico l’amore per l’amata lei, attraverso la condivisione di un video tra le Instagram stories che lo immortala con la giovane che ammicca all’obiettivo dell’occhio pubblico: “Mia per sempre”, é il messaggio che il sex symbol rilascia come dedica social romantica destinata alla giovanissima Moara Sorio.

Nel frattempo, via social non si risparmiano le critiche degli hater che tacciano la scelta dell’attore di fare coppia con una ragazza di dodici anni più giovane.

