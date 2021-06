Mobilità docenti 2021/ Esiti: oltre 40mila trasferimenti e 6.444 passaggi di ruolo

Sono ore calde per quanto concerne il tema mobilità docenti 2021: quest’oggi, infatti, coloro che hanno presentato domanda hanno ricevuto comunicazione, mediante posta elettronica o attraverso il portale Istanze Online (c’è anche la possibilità, per le scuole di controllare, avvalendosi del sistema SIDI, ndr) relativa all’esito delle loro richieste e c’è chi ha potuto esultare e chi, invece, è rimasto deluso per il mancato trasferimento o il mancato passaggio di ruolo.

In tutto sono stati registrati 47.230 movimenti del personale docente per l’anno scolastico 2021/2022, a fronte dei 55.008 di un anno fa. Analizzando il dato maggiormente nel dettaglio, sono stati complessivamente 40.786 i trasferimenti, di cui 10.465 avvenuti tra province diverse, mentre i passaggi di ruolo o di cattedra sono stati in tutto 6.444. Per quanto concerne invece ai movimenti tra province diverse sono stati 10.465, con 4.040 insegnanti da posto di sostegno a posto comune. Ci sono disponibilità residue: esse ammontano a 112.691 posti, di cui 30.751 di sostegno.

MOBILITÀ DOCENTI 2021, IL SOTTOSEGRETARIO FLORIDIA: “FERREO CONTROLLO DELLE PRECEDENZE”

Sulla questione mobilità docenti 2021 ha detto la sua anche il sottosegretario Floridia, delegato al Coordinamento Nazionale Docenti Immobilizzati, annunciando un “ferreo controllo delle precedenze, specie delle certificazioni delle 104. Ciò monopolizza i movimenti territoriali ricoprendo in molte province la totalità dei posti da anni. I controlli sono già in atto e molti sono gli esclusi dalla mobilità territoriale in corso”. Le sue parole sono state riprese dal sito “Orizzonte Scuola”, dove si ricorda anche che l’eventuale richiesta di accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di pertinenza dell’Ufficio presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Per conoscere il risultato della propria pratica, è sufficiente connettersi al sito Istanze Online, accedere alla sezione dedicata all’argomento in questione (Mobilità per l’Organico di diritto del personale docente) e visualizzare il risultato. Se ancora non lo avete fatto, il suggerimento è quello di visionarlo al più presto, non senza avere prima incrociato le dita o toccato il vostro portafortuna di fiducia.

