Mobilità docenti 2022/ Pubblicato l’elenco esiti dei trasferimenti insegnanti

Sono in corso di pubblicazione gli esiti inerente la domanda di mobilità docenti 2022. Si tratta della procedura di trasferimento in sede o ruolo degli insegnanti e del personale educativo (educatori), con contratto a tempo indeterminato, presentati negli scorsi mesi. Gli esiti delle domande di mobilità docenti 2022 possono essere visionati presso l’albo online dell’Ufficio territoriale scolastico di destinazione, in cui viene indicato il nominativo, la scuola di destinazione, la tipologia di posto richiesto, il punteggio complessivo ed eventuali precedenze.

Uk chiude ai laureati italiani/ Brexit, niente ‘visto speciale’ per nostre Università

Se invece voleste vedere tutti gli elenchi su un’unica pagina vi consigliamo di visitare OrizzonteScuola che a questo link sta appunto aggiornando le varie “graduatorie” con i nome dei vari docenti che hanno fatto domanda di mobilità per il 2022. Gli esiti sono stati indicati dal ministero dell’istruzione, che a sua volta ha poi trasmesso i risultati inerenti il movimento del personale docente per l’anno scolastico 2022-2023, ai vari uffici scolastici territoriali, che stanno appunto pubblicando gli elenchi sui propri siti internet.

Mascherine a scuola: Codacons fa ricorso al Tar/ "Misura folle, in discoteca non c'è"

MOBILITA’ DOCENTI 2022, IN CORSO DI PUBBLICAZIONE ELENCO DEI TRASFERIMENTI

In ogni caso gli interessati stanno ricevendo la comunicazione direttamente tramite la propria posta elettronica, e nel caso in cui un docente non dovesse aver ricevuto risposta alla propria richiesta, non significa che il trasferimento non è stato approvato, ma che la comunicazione potrebbe semplicemente tardare. Qualora invece si volesse fare reclamo circa l’esito della domanda mobilità 2022 dei docenti, questi avranno dieci giorni di tempo dalla pubblicazione, quindi non oltre il prossimo 28 maggio.

Per presentare istanza bisognerà inoltrarla all’ufficio scolastico dove è stata inviata la domanda per l’anno scolastico 2022-23, e si consiglia di inviare quanto prima il reclamo, senza comunque aspettare i canonici dieci giorni. “Il reclamo – fanno sapere dal Ministero – si può presentare avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente; la valutazione delle domande; l’attribuzione del punteggio; il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza”. L’istanza si può presentare per raccomandata andata/ritorno, PEC, attraverso il numero di protocollo in entrata.

GIORNATA ANTI-OMOFOBIA/ Se il "rispetto" diventa un cavallo di Troia del gender (a scuola)

© RIPRODUZIONE RISERVATA