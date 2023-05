Mobilità docenti 2023, risultati domande su Istanze online/ Elenchi dei trasferimenti

Oggi è il giorno della Mobilità docenti 2023, quello in cui vengono pubblicati i risultati delle domande che i docenti di ruolo hanno avuto modo di presentare entro il 21 marzo. Quindi, l’elenco degli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio è pubblicato online nell’albo dell’Ufficio territoriale di destinazione. Inoltre, vicino ad ogni normativo è indicata la scuola di destinazione, la tipologia di posto richiesto e il punteggio complessivo, oltre ad eventuali precedenze. I docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio ricevono comunque la comunicazione della decisione presso l’Ufficio territoriale dove è stata presentata la domanda e via posta elettronica, all’indirizzo inserito nel portale Istanze online.

Raffaele Morelli: “Basta chiamare 'amore' i figli”/ “Insegniamo loro la sofferenza”

In ogni caso, anche al personale che non ha invece ottenuto il trasferimento è data comunicazione per posta elettronica all’indirizzo inserito durante la registrazione nel portale Istanze online. Questo perché in generale il personale, grazie all’apposita funzione messa a disposizione sul portale, può consultare il risultato della propria domanda.

Utah vieta il porno ai minori/ Le incredibili proteste dei ricercatori

MOBILITÀ DOCENTI 2023: COME VISUALIZZARE RISULTATI

I risultati della Mobilità docenti 2023 sono disponibili su Istanze online, cliccando su “altri servizi”, “mobilità in organico di diritto” e “interroga risultato”. Di conseguenza, è possibile scoprire lo status della propria domanda all’interno del processo di mobilità, usando la funzione “iter della domanda” che si può selezionare accanto ad ogni domanda. D’altra parte, è possibile – come rimarcato da Orizzonte Scuola – interrogare le informazioni complete contenute nella propria domanda, aggiornate con le eventuali rettifiche effettuate dagli uffici competenti. In questo caso, bisogna usare la funzione “visualizza” che è selezionabili accanto ad ogni domanda. Infine, per ogni domanda di Mobilità docenti 2023 che viene presentata, si può interrogare i risultati dei movimenti usando la funzione “visualizza subito” da selezionare accanto ad ogni domanda coinvolta nelle operazioni di mobilità. La funzione è però utilizzabile solo nel periodo successivo alla data di pubblicazione dei risultati.

Università, facoltà scientifiche in crisi/ "Laureati, Italia ultima in classifica Ue"

MOBILITÀ DOCENTI 2023: 48.053 MOVIMENTI

Stando a quanto segnalato da Cisl Scuola, sono nel complesso 48.053 i movimenti del personale docente (trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo) per l’anno scolastico 2023/24. Il calcolo è stato effettuato sottraendo al totale dei movimenti riportato dai tabulati ministeriali (65.563), il numero delle operazioni comprese nell’elenco dei movimenti, che in realtà riguardano i docenti assunti a tempo determinato dalle GPS, il cui posto è accantonato per l’eventuale successiva conferma in ruolo. Quindi, in tutto sono 17.510 insegnanti, di cui 6.993 nella secondaria di I grado e di 10.517 in quella di II grado. Pertanto, cambieranno sede 6.958 insegnanti della scuola dell’infanzia, 17.638 della primaria, 8.520 della secondaria di I grado, 15.237 del II grado. Il sindacato precisa che a muoversi verso altre province sono complessivamente 12.928 docenti, quindi il 26,74% dei movimenti: 1.862 infanzia, 4.197 primaria, 2.547 secondaria di I grado e 4.322 secondaria di II grado. Sul totale dei movimenti, 7.185 (14,9%) riguardano insegnanti che sono trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, perché individuati come soprannumerari nella propria scuola. Ma il dato non comprende il numero degli insegnanti coinvolti nell’accantonamento dei posti, che nei tabulati risultano come soggetti a trasferimento d’ufficio. Infine, al termine dei movimenti, sono vacanti 74.893 posti, di cui 27.561 di sostegno. Se si sommano i 17.510 posti accantonati, si arriva nel complesso a quota 92.403 posti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA