INFO MOBILITÀ FESTA DELLA LIBERAZIONE 2025 A MILANO

Da Milano a Roma si scende in strada per la Festa della Liberazione 2025, giunta al suo 80esimo anniversario, con iniziative diverse, ma in entrambi i casi provvedimenti sulla mobilità. Nel caso del capoluogo lombardo, ad esempio, l’amministrazione comunale ha fornito delle informazioni importanti per la mobilità, visto che alle ore 14 di oggi, venerdì 25 aprile 2025, è previsto il raduno dei partecipanti al corteo che partirà da corso Venezia, nei pressi di piazzale Oberdan.

L’itinerario del corteo, la cui partenza è prevista alle ore 14:30, prevede l’attraversamento delle vie del centro meneghino, con tappe a piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via Catena, largo Mattioli, via Case Rotte, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Mengoni (contromano), piazza Duomo. Di conseguenza, queste strade saranno chiuse in via temporanea al traffico veicolare.

Al mattino verranno deposte corone in alcuni luoghi simbolo della città, come il Monumento alla Guardia di Finanza, Palazzo Isimbardi, Palazzo Marino, la Loggia dei Mercanti, il Sacrario dei Caduti e il Monumento ai Quindici Martiri.

LE INDICAZIONI DI ATM A MILANO OGGI 25 APRILE 2025

Non è stato trascurato l’aspetto della sicurezza: è previsto un dispiegamento importante di forze dell’ordine per il corteo, ma anche dispositivi per vigilare su zone sensibili. I controlli partiranno già a mezzogiorno a Porta Venezia, ma il percorso sarà caratterizzato comunque da presidi di forze dell’ordine.

Su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza, la società che si occupa a Milano del trasporto pubblico locale, ATM, ha previsto deviazioni per alcune linee in concomitanza col passaggio della manifestazione della Festa della Liberazione 2025, assicurando aggiornamenti in tempo reale sui social e via app.

Per quanto riguarda gli orari delle metropolitane, tutte le linee seguono il normale orario dei giorni festivi, discorso diverso per quelle bus 172, 174-175 che non fanno servizio, mentre le linee 171 e 176 osservano l’orario del lunedì-venerdì; le altre linee seguono il normale orario dei giorni festivi. Per quanto riguarda la disponibilità degli ATM Point, quelli a Centrale sono aperti dalle ore 10:15 alle 13:15 e dalle 14 alle 17:30, invece gli sportelli di Duomo, Cadorna, Monza sono chiusi.

STRADE CHIUSE E INFO MOBILITÀ OGGI 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE 2025 A ROMA

Ancor più complessa la situazione a Roma, anche alla luce della morte di Papa Francesco, che ha richiamato migliaia di fedeli nella capitale per un ultimo saluto. Sono previste molte modifiche in occasione delle celebrazioni della Festa della Liberazione 2025. La manifestazione principale, organizzata dall’ANPI, partirà da piazza della Repubblica e si concluderà in zona Ostiense, coinvolgendo sindacati come CGIL, CISL e UIL, oltre a collettivi studenteschi. Diverse strade saranno chiuse al traffico e molte linee subiranno deviazioni, per cui il consiglio è di usare i mezzi pubblici, ma pianificando anticipatamente gli spostamenti e informandosi su orari, percorsi e linee coinvolte, grazie al sito ufficiale di ATAC e al portale del Comune capitolino.

Alle 8:30 è previsto l’omaggio ai martiri delle Fosse Ardeatine, un’ora dopo la deposizione della corona al Milite ignoto in piazza Venezia da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Per la tradizionale cerimonia all’Altare della Patria, sarà chiusa al traffico dalle 8 piazza Venezia con divieto di transito pure in piazza di San Marco, via dei Fori Imperiali e via del Teatro Marcello. ATAC fa sapere quali sono le deviazioni che riguardano i bus nel giorno della Festa della Liberazione 2025, nello specifico le linee sono H, C3, 8, 30, 40, 44, 46, 51, 60, passando per 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 119, 160 e arrivando a 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 781 e 916F.

Un corteo per la Festa della Liberazione 2025 partirà da largo Bompiani, nella Garbatella, con destinazione a parco Schuster (piazzale Ostiense). Dopo la festa prevista il corteo ripartirà verso Porta San Paolo per omaggiare i partigiani al Memoriale della Resistenza. Le linee coinvolte dalle deviazioni sono 23, 30, 77, 83, 96, 160, 280, 671, 714, 715, 716, 719, 775, 780, 792.

Dalle 9 alle 13 è previsto un corteo anche tra Prati e Trionfale, quindi potrebbero esserci chiusure e deviazioni. Dalle 10 alle 13 ne partirà un altro da piazza delle Camelie, a Centocelle, con destinazione Parco Giovanni Palatucci o Tor Tre Teste. Le deviazioni dei bus riguardano le linee C5, 5, 14, 19, 106, 313, 450, 542, 556.