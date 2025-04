PIANO MOBILITÀ FUNERALI PAPA FRANCESCO A ROMA

Spostarsi a Roma oggi è a dir poco complicato per i funerali Papa Francesco tra strade chiuse e modifiche al trasporto pubblico. Per l’ultimo saluto al Santo Padre è stato predisposto un piano per la mobilità con novità sostanziali per i cittadini. Roma Capitale ha realizzato e messo a disposizione una mappa interattiva con le informazioni utili. In primis, è stata disegnata un’area di sicurezza, quindi sono state chiuse diverse strade, anche perché al termine dei funerali Papa Francesco è previsto un corteo da San Pietro di 6 chilometri che attraverserà i luoghi simbolo della capitale.

Funerali Papa Francesco, diretta video Rai 1/ Santa Messa funebre per Bergoglio: celebra il cardinale Re

Ad esempio, il feretro potrebbe passare dai Fori Imperiali e dal Colosseo, fino al quartiere Esquilino, dove è prevista la tumulazione. Nella zona del Vaticano, in particolare l’area tra piazza Risorgimento e via del Mascherino è in gran parte interdetta al traffico.

Ma alcune strade sono state chiuse anche per la presenza dei leader mondiali, infatti i Parioli sono diventati zona rossa per l’arrivo di Donald Trump, che alloggia nella residenza dell’ambasciatore americano a Villa Taverna, per cui la circolazione è stata limitata nelle scorse ore nel quartiere e sono stati modificati i percorsi di alcuni bus.

Tomba Papa Francesco, dove verrà sepolto oggi/ Testamento: “Santa Maria Maggiore per la devozione mariana”

In occasione del saluto a Papa Francesco, è disponibile la mappa interattiva che segnala a pellegrini, fedeli e turisti informazioni utili per partecipare alle esequie. Consulta la mappa qui👉 https://t.co/VgEm6IC8JP Info👉 https://t.co/OrbS3JzDAw pic.twitter.com/XGWr6QrYxS — Roma (@Roma) April 25, 2025

MOBILITÀ FUNERALI PAPA FRANCESCO, DAI BUS AI TRAM: INFO ATAC

Il consiglio per spostare in città è di usare metropolitana, la cui rete è stata potenziata, e ferrovie regionali, anche perché il servizio di superficie nella zona centrale è stato sospeso, mentre quello in periferia sarà regolare. Tra le informazioni fornite da Atac quelle per raggiungere l’area di San Pietro con metropolitana e ferrovie, ma anche il piano di accoglienza per i bus turistici.

Malattia Papa Francesco, ecco com'è morto/ Ictus emorragico e collasso cardiaco: le ultime ore di vita

Solo per quanto riguarda i bus, sono 46 le linee coinvolte da modifiche per i funerali Papa Francesco, in virtù delle chiusure al traffico di diverse zone di Roma. Tra queste, 34 subiscono deviazioni o interruzioni parziali. Invece, le linee sospese del tutto sono 12 e si tratta di 30, 34, 46, 51, 64, 70, 71, 100, 117, 119, 280 e 628. Il servizio non sarà disponibile nell’area tra piazza Risorgimento, Lungotevere, ponte Garibaldi, via del Teatro Marcello, via dei Fori Imperiali, piazza di Porta Capena, via dell’Amba Aradam, via Merulana, piazza della Repubblica e piazza Barberini.

Ma alle limitazioni e modifiche si affiancano anche potenziamenti, infatti sono previste più corse per le linee 23, 32, 40, 49, 62, 83, 85, 87, 105, 118, 246, 492, 495, 792 e 916. Quattro linee dei tram sono sostituite da pullman: si tratta di 2, 3, 8 e 19, mentre la 514 non viene sostituita. Ma sono previste deviazioni nella zona del Centro, del Colosseo e ai Parioli.

MOBILITÀ FUNERALI PAPA FRANCESCO: I CONSIGLI

Al piano straordinario per gestire l’afflusso di fedeli e le delegazioni internazionali aggiungiamo dei consigli per affrontare le complicazioni che inevitabilmente causa un evento di questa portata. Considerando l’alta affluenza prevista, è consigliabile raggiungere le aree interessate con largo anticipo.​ Inoltre, alla luce della sospensione degli autobus nel centro, la metropolitana rappresenta il mezzo più efficiente per spostarsi.​ Infine, consultate anche le fonti ufficiali per aggiornamenti in tempo reale, dal sito di Roma Mobilità ai canali ufficiali delle forze dell’ordine.​