I Modà, gruppo musicale pop rock nato a Milano nel 2002, sono a Sanremo 2025 in gara con “Non ti dimentico”. Il frontman, Kekko Silvestre, insieme con Matteo Alberti ed Enrico Palmosi, sperano di ottenere un successo con un brano come loro solito romantico, che tocca le corde dell’anima. Già in passato la band ha partecipato a Sanremo: la prima volta nel 2005, poi ancora nel 2011, nel 2013 e nel 2023, con la quarta partecipazione. Nel 2025 ancora un’altra avventura sul palco dell’Ariston per la band che si è formata a Milano ormai più di venti anni fa.

Stefania Orlando affossa Chiara Cainelli: "Sei condizionata da Lorenzo e Shaila"/ "Vivi alla loro ombra e..."

Ma come sta andando l’esperienza sanremese dei Modà? Nei giorni scorsi c’è stata grande preoccupazione per la salute di Kekko Silvestre, che sarebbe caduto dalle scale, riportando una lieve contusione a livello del torace, come annunciato dall’ufficio stampa del cantante e frontman della band. Per questa ragione, il frontman ha scelto di non partecipare al Green carpet, preservandosi per l’esibizione sul palco dell’Ariston.

Irama, chi è la fidanzata? Spunta Elena Rose/ Con lei avrebbe dimenticato l'ex Victoria Stella Doritou

Modà a Sanremo 2025 con “Non ti dimentico”: “Canzone bellissima”

La canzone dei Modà a Sanremo 2025 è piaciuta al publico. La loro “Non ti dimentico”, ovviamente, ha chi l’ha apprezzata di più e chi meno. Quel che è certo è che il brano è in pieno stile dei Modà, dunque i loro fan storici sono contenti di quella che è stata la loro proposta all’Ariston. “I Modà tanto criticati dalla stampa ma sono sempre una garanzia! Kekko canta davvero senza autotune e la sua voce è potente. Il testo è bello e semplice. Bravi, spero che riusciamo a darvi ciò che meritate” è il commento di una telespettatrice.

Perché Katia Follesa sposerà Simon Le Bon/ Gag a Sanremo 2025: le indiscrezioni

Anche per qualcun altro il brano è vincente: “Canzone bellissima… Kekko un gigante di voce e sentimento”. E ancora: “La canzone dei Modà è davvero bella e Checco dei Modà penso sia (purtroppo) uno degli artisti più sottovalutati d’Italia”. Dunque, i commenti sembrano essere davvero positivi.