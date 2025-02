Nati a Milano nel 2002, i Modà hanno ottenuto un successo importante nel corso degli anni Duemila, riuscendo ad attirare un buon pubblico con le loro canzoni intrise di romanticismo ma allo stesso tempo anche altri temi in grado di attrarre gli ascoltatori. Il gruppo è capitanato da Francesco Silvestre, detto Kekko: è lui che scrive i testi e le musiche del gruppo e che allo stesso tempo canta, dando voce alla band, essendone il frontman. I Modà hanno venduto, nel corso della loro carriera, più di 2 milioni di dischi. Nel corso della loro carriera hanno partecipato più volte al Festival di Sanremo, per la prima volta nel 2005, con il brano “Riesci a innamorarmi”.

Il vero successo è arrivato però nel 2011 con l’album “Viva i romantici”, con singoli di grande popolarità come “Come un pittore”, con Jarabe de Palo, ma anche “La notte”. Proprio in quell’anno i Modà hanno preso parte nuovamente a Sanremo con il brano “Arriverà”, ottenendo il secondo posto nella competizione. Due anni più tardi, nel 2013, sono arrivati terzi con “Se si potesse non morire”. La band, nata negli anni 2000 in provincia di Milano, ha pubblicato in totale 15 album, 12 in studio e uno in live, con due raccolte.

Modà, chi sono: delusione a Sanremo 2025 dopo il ventunesimo posto

I Modà hanno preso parte anche a Sanremo 2025 con il brano “Io non ti dimentico” che non ha ottenuto però il successo che la band sperava. Si sono classificati infatti solamente ventunesimi e per Kekko Silvestre la delusione è stata grande, tanto che il cantante si è sfogato su Instagram, spiegando: “Purtroppo siamo usciti da questo Festival sconfitti e con le ossa rotte, in tutti i sensi, e ovviamente siamo molto amareggiati”.

Un’esperienza che dunque Kekko Silvestre e in generale i Modà speravano andasse diversamente da come è andata in realtà.

