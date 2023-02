Modà con “Lasciami”/ Il ritorno a Sanremo 2023 non convince, 21esimo posto

Modà: il ritorno a Sanremo con “Lasciami”

Ritorno in grande stile per una delle band più amate, i Modà. Secondi ad esibirsi nella seconda serata del Festival di Sanremo 2023, i Modà sono in gara con la canzone Lasciami. Dopo ben 10 anni dall’ultima partecipazione, i Modà tornano con un brano dedicato alla depressione che il frontman Kekko ha attraversato e con cui sta ancora combattendo. Un testo autobiografico sincero, che mira non a raccontare la depressione, ma bensì a condividerla con chi, come lui, la vive. Non solo. Lasciami è anche un inno alla rinascita e al saper trasformare le esperienze negative in punti di forza. L’interpretazione, minimale e senza scenografie, è in perfetto stile Modà. La perfezione vocale di Kekko, unita a un giro acustico di tutto rispetto della band, è una conferma.

Il ritornello del testo, racchiude in modo incisivo il dramma della depressione. Finita l’esibizione, la band si congeda con il saluto di Kekko alla mamma Rita. Il pubblico e i social apprezzano il loro ritorno a Sanremo dopo ben dieci anni per festeggiarne venti di carriera. Qualche ruga in più forse, ma sempre col solito sorriso sulle labbra.

Modà: la prima esibizione a Sanremo 2023

Anche in fatto di look, i Modà sembrano non essere mai cambiati. Per la loro esibizione hanno puntato su outfit un po’ rock, un po’ formale. Il cantante infatti, ha scelto una camicia scura, portata senza giacca, ma con gilè dai rombi luccicanti, abbinato a pantaloni neri. La band invece, ha puntato su camice bianche e gilè neri con cravatta. Ogni look è completato con stringate in vernice. I Modà sono sempre molto acclamati anche dalla critica che però, almeno per ora li piazza al decimo posto della classifica provvisoria della serata. Anche in quella globale delle due serate però, non spiccano. Si classificano infatti solo al ventunesimo posto.

Il brano con cui si sono esibiti però, ha tutte le carte in regola per ottenere ottimi risultati. Chissà che la sincerità del pezzo non li paghi e che non sia il pubblico da casa e la giuria demoscopica a salvarli.

