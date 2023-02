Modà duetto con Le Vibrazioni, cover “Vieni da me”/ Un omaggio ai 20 anni del brano (Sanremo 2023)

Modà, cover “Vieni da me”: la canzone compie 20 anni

Modà e Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2023. In occasione della serata di cover e duetti del venerdì sera, la band capitanata da Kekko Silvestre ha deciso di cantare la cover di “Vieni da me”, celebre canzone de Le Vibrazioni chiamando proprio la band di Francesco Sarcina. Un duetto tra due delle band più amate della musica italiana che si preannuncia davvero esplosivo all’insegna del rock con una delle canzoni di maggior successo della band milanese che per l’occasione sarà rivisitata in una chiave più orchestrale.

GIULIANA GAGLIARDI, CHI È LA MOGLIE MORTA DI PEPPINO DI CAPRI/ "Era il mio punto di riferimento"

Proprio Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, ha commentato con grandissimo entusiasmo la collaborazione sanremese con i Modà: “siamo felici che i Modà abbiano scelto di portare nella serata delle cover “Vieni da me”, una canzone per noi molto importante che nel 2023 compie 20 anni. Pensiamo possa inoltre essere una bella occasione per mostrare, su un palco così prestigioso, quanto sia vitale, per delle band, la condivisione ed il rispetto di questa incredibile fortuna che abbiamo nel poter far musica.”

Veronica e Dario de La Rappresentante di Lista stanno insieme?/ Cos'è accaduto e perché si chiamano così

Modà e Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2023

Modà e Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2023 con la cover “Vieni da me”. Pubblicato nel 2003, il brano è stato importantissimo nella carriera della band milanese capitanata da Francesco Sarcina che ritorna sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo, ma questa volta come ospiti dei Modà.

Kekko Silvestre, infatti, e tutta la band dei Modà hanno deciso di omaggiare i colleghi scegliendo uno dei loro pezzi da ’90 con cui hanno conquistato critica e pubblico. Il ritorno a Sanremo 2023 per i Modà è speciale come ha raccontato proprio il frontman parlando del brano “Lasciami”: “è la canzone più sincera che potessi scrivere. La depressione non la puoi raccontare a chi non la conosce, ma puoi comunque condividerla con chi come te la vive. Per questo ho preso coraggio e ho deciso di condividere quello che ho passato e che sto passando. Credo che la depressione viva dentro ognuno di noi e non so quanto si possa superare definitivamente. Di sicuro ho capito che bisogna essere forti cercando di cambiare i punti vista. Ho paura? Si. Ma ho imparato che oltre le paure ci sono le cose più belle”.

Josè, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo fa impazzire il web/ "Idolo di Sanremo 2023"

© RIPRODUZIONE RISERVATA